【是日通勝】

農曆三月初三

癸卯年 丙辰月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：破屋、壞垣

忌：開市、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、30、38

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：謙遜低調，易獲貴人支持，令工作更順暢。

金牛座：身心狀態一般，謹記亂發脾氣對健康不利。

雙子座：心態正面，別人願意親近，運勢也不會差。

巨蟹座：理財態度可進取一點，易從投資中嘗甜頭。

獅子座：判斷力差，投資要審慎，以免招致金錢損失。

處女座：幸福指數排首位，財運最強，宜好好把握。

天秤座：多勞多得，要增加收入，運氣非決定性因素。

天蠍座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

人馬座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

山羊座：愛情運上升，可向心儀對象發動求愛攻勢。

水瓶座：財運差，理財要保持理性，切忌衝動行事。

雙魚座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）龍 易破財

鼠：過得充實，卻有點疲累，要注意休息。

牛：許多棘手事情要應對，謹記保持冷靜。

虎：貴人運強，付出少收穫多，心情大好！

兔：想做甚麼都得到家人支持，開心不已。

龍：是日沖煞，心不在焉，易丟失貴重物品。

蛇：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

馬：財運亨通，吸金力強，做生意最有利。

羊：粗心大意，工作多甩漏，易遭到批評。

猴：想法得到別人認同，自信心大大增強。

雞：人際關係欠佳，出現意想不到的麻煩。

狗：付出一分可收獲三分，要善用好運氣。

豬：整體運勢不錯，但工作上易有小麻煩。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

水星在金牛座逆行

今年一共有4次水星逆行，來到第二次水逆，今次最受影響的星座中，首當其衝是金牛座。是次水逆會維持23天，由4月21日開始至5月15日，全程都在金牛座游走。

坊間很喜歡將大部分問題歸咎於水星逆行，水星主宰有關頭腦、分析、溝通、交通等事項，所以要怪責水逆，就要先看看問題是否跟水星所掌管的事有關。水星每年都會逆行3至4次，究竟今次水逆在金牛座會影響哪幾個星座最多？

水星逆行一般帶來的影響，通常是跟延誤、溝通不順、技術故障，甚至交通意外等，對於固定星座金牛座而言，確實是痛苦的事，因水逆中所發生的事故，有機會打亂其計劃。要重做或出現延誤，是金牛座最不願意看到的「意外」，所以喜歡一成不變的星座除了金牛座之外，還有屬於行動組的獅子座、分析組的水瓶座，以及感情組的天蠍座。這4個星座之所以受影響，是因為他們跟金牛座都產生困難角度，即是占星學上的困難相位，所以水逆期間不是做重要決定的最佳時機，做每件事之前最好想清楚及作深入了解，免得有後悔的可能，做了錯誤的選擇。在工作上或文書上要特別留意，尤其跟合約有關的，不宜在水逆期間簽署。