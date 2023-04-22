陳展鵬做足功課　陪單文柔快閃慶生

視帝陳展鵬帶太太單文柔（Phoebe）到澳門慶生，一家三口甜蜜慶祝。Phoebe坦言不需要太多意外驚喜，並對老公今次的安排讚不絕口，甜在心頭！

陳展鵬安排一家三口到澳門Staycation為太太單文柔慶生，女兒「小豬比」固然開心不已，而壽星女Phoebe亦大受感動，她受訪時表示：「好開心呀！因為原先我同展鵬都有工作，後尾臨時就到時間，就去咗澳門2日1夜。」原先展鵬有想過為太太舉行生日派對，Phoebe卻婉拒：「我話唔好喇！佢曾經講過以前少人同佢慶祝，成日要做嘢，所以每年佢生日，我都想盡量令佢開心，『豬比』生日就更加啦，啱啱先同佢開完生日會，想畀佢感受吓。不過我真係有啲攰，一家人食餐飯已經好滿足。」

讚工作狂有進步

Phoebe指今次生日之旅只是周圍閒逛，簡單食餐飯，問到老公可有送上特別的禮物及驚喜？她說：「佢安排咗個Trip已經好叻喇！佢揀咩我都心滿意足，佢以前淨係做嘢同做運動，今次搵晒酒店，又安排晒餐廳，對佢嚟講已經好叻。同埋依家人大咗，生日只係畀個理由大家聚埋一齊，唔需要太多Fantasy，我反而鍾意同佢哋搞生日多啲，見到佢哋開心我都好滿足。」