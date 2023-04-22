陳浩民黃日華大爆拍《天龍八部》秘聞　樊少皇真功夫上陣

藝人陳浩民主演的97年版電視劇《天龍八部》，以風度翩翩的段譽一角深入人心，日前他與劇中結義兄弟，飾演喬峰的黃日華及飾演虛竹的樊少皇齊齊為手機遊戲擔任代言，多年後再聚首，當然不忘暢談當年拍攝趣事，期間更3人合體帶領大家回到風頭無兩的武俠情懷。陳浩民透露段譽的招牌「落跑」招數「凌波微步」，當年一共拍了21天，試了很多種方式才拍出最好效果，也因為經費有限，一切從簡，拍攝地由從一開始的武夷山，最後勢估唔到兜兜轉轉變成電視城附近的山丘。

此外，螢幕前的譽螢靠輕功「凌波微步」化險為夷，陳浩民笑說：「那時天天都在嘗試新的走路方式，現在想想還挺有意思的。」而網上對於喬峰的高帽充滿討論，有人猜是因為黃日華身高不夠所以要靠帽子搭夠，還有人開玩笑裏面藏了音箱，以助喬峰每次豪氣出場帶點音效，黃日華連忙闢謠，公開他的帽子戲法，他說：「其實是因為拍戲強度非常大，每天吃飯也不是很準時，所以很多時候會餓，我就在帽子裏面藏零食，並不是身高不夠。」陳浩民又透露拍戲時只要肚子餓，大家就會向黃日華身邊靠攏，看他帽子裏藏有甚麼好吃的。

至於從小練功的樊少皇對劇中武打駕輕就熟，他表示：「以前拍攝條件好差，當時我在劇中的武打場面都是真人實戰配合，全真功夫上陣。」