關智斌用時光機同歌迷時光倒流20年

藝人關智斌（Kenny）最近展開《時光機巡迴音樂會》新企劃，第一站日前在中山舉行，歌迷熱情歡呼，Kenny落力又唱又跳，騷後他在平台分享在舞台上的精彩演出，他特別喜歡音樂會上幾套色彩繽紛的歌衫，他留言：「好有啱啱出道Y2K嘅感覺。」粉絲都話好Young好襯他。

他更感性發文：「過了兩天，你們的歡呼聲仍然在我的腦海之中。事隔三年，實在很感激你們還在我身邊支持我。還記得當初接到這個企劃的時候，感到既興奮又擔心，興奮的是我可以展現自己喜愛作品、或者沒有演出過的作品，甚至為新的歌曲編排舞蹈。這些全都是我很興奮，很有熱情去做的事情。」

但他又很擔心，就是因為他自己的經驗不太足夠，唯一一次自己一個人完成一個完整的演出，已經是三年前，他寫道：「上次其實有很多很多很專業的同事幫忙，今次由音樂會名字、歌單的編排都得仔細考量。過程中其實有很多突發的事件，過程原來亦沒有我想像中那麼容易，但經過這一次，我反而學到了很多很多東西，這個經驗才是難得，下一次才能做得更好。」

最後他感恩歌迷的熱情，令他感受到很多暖意：「你們總是在我身旁給予我那麼多鼓勵和支持，令我感到這不單止是一個音樂會，更是一個感性的交流與連結，給予我更多的力量。」並預告下一站將會在五月底在廣州舉行，約定歌迷到時見。