史嘉娜祖漢遜宣布唔再演漫威超級英雄片

曾主演漫威（Marvel）超級英雄「黑寡婦」的美國女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson），近日接受舊拍檔「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）的網台節目訪問，在訪問中史嘉娜談到未來會否再在漫威電影中演出，她就回應不再演出。

她表示：「我已經完成了，篇章已完結，我完成了所有該做的事。在十多年的時間裡，一次次回歸飾演一個角色，是一種很獨特的經歷。」其實她飾演的「黑寡婦」已在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）中死去，但前年她又在獨立前傳《黑寡婦》（Black Widow）再飾演該角，可惜因疫情的關係而影響票房。

史嘉娜在訪問中亦反問桂莉芙會否回歸漫威電影，她亦表示認為自己在漫威的生涯亦已完結，不過不排除會再演：「我認為是這樣的，我（的角色）沒有死，所以他們是可以邀請我回歸的。」而史嘉娜亦認為桂莉芙可能會在未來日子中回歸，她即笑說：「是嗎？64歲的Pepper Potts（她的角色名字）？幾好呀！」史嘉娜即笑着回答：「百分百會發生，他們不會放你走的。」