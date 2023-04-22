探索新體驗　親子版「西」「油」記

香港人出名愛旅遊，最擅長「捐窿捐罅」探索外國的打卡熱點，但其實香港也有一些甚具特式的地方，不知大家有無去過呢？

一家大小去戶外探索前遇上不穩定天氣確是掃興，如果不想取消活動令他們失望而回的話其實可以透過「探索西沙」巡迴展覽，了解到坐擁馬鞍山和企嶺下海自然美景的西沙，展覽由即日至6月18日，輪流在不同的商場如YOHO Mall、APM、荃灣廣場等舉行，現場除可觀賞到全球冠軍風景攝影師Kelvin Yuen鏡頭下的西沙，還設有直立板互動遊戲、可打卡的自拍露營車、露營打卡區及滑翔傘IG框等，完成指定動作還可獲得精美紀念品呢。

正所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，有時間的話不妨親身去行一趟，今年「香港世界牛奶日」與ohmykids合作，推出「童遊油麻地」社區探索活動，特別設計了全新油麻地路線，由小朋友帶領家長一同在城市定向任務中探索油麻地區，並透過使用手機應用程式完成任務。過程中參加者不但可以了解到滿載歷史文化的油麻地地標，亦可學習有關牛奶營養的知識和進行充足運動對成長的重要性，透過約2小時的互動遊戲，培養孩子解難能力、溝通能力，寓教於樂，創造回憶。活動日期為2023年5月20日至6月11日，門票現已有售，每售出一張門票，更可做善事，將快樂Double Up。