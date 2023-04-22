法言人︱趙璧渝影裸照「打真軍」：導演嘩一聲

藝人趙璧渝（Osanna）近日在熱播劇《法言人》中有突破演出，劇中飾演「網紅CoCo」，既是過氣女星又是單親媽媽，她因為年青時的一輯裸照，而遭勒索鬧上法庭，其道具「裸照」，原來由她一手一腳創作，為營造像真效果，她邀請妹妹操刀擔任「裸照」攝影師，並自掏腰包訂酒店房進行拍攝，相當專業，她說：「為今次嘅道具相，花咗好多心思，睇咗好多寫真做參考。」她說拍照前一星期，開始做運動兼節食，務求以最佳狀態示人。

雖然由妹妹操刀，但都難免尷尬：「因為我淨係着打底上陣，又要擺啲性感甫士，我妹一啲都唔尷尬，佢覺得好搞笑，但對我要求好高，反過來指導我應該點擺甫士，點樣可以性感啲。」Osanna表示交「裸照」給導演時，導演嘩了一聲，十分滿意。

她說今次拍攝最難忘，是跟童星郭卓朗合作，其中一幕她要一巴摑向他臉，直言有壓力：「同小朋友合作過多次，但要打就第一次，拍嘅時候都打咗成10巴，我都驚真係會打親佢，都擔心，每次打完，我都即刻問佢O唔OK，佢次次都話OK、冇事。」

Osanna由藝員訓練班出身，拍過《法證先鋒IV》和《逆天奇案》等劇，今年剛好是她入行第10年，能接到這個好角色，演藝路上尤如打了一支強心針。