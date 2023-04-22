再生物料打造綠色時尚

隨着環境氣候出現變化，極端天氣輪流破紀錄，愈來愈多人開始關注環保的問題。一年一度的國際環保主題節日—地球日將至，有人選擇以關燈1小時來響應環保行動。但其實日常大家都可以踏出一小步來保持環保，例如選擇一些可以循環再造、以環保物料製成的服飾，不過最好當然是三思而後行，不要選購快時尚、或者已經有同款的服裝來減少資源浪費。接下來為大家推薦幾款綠色時尚服飾，穿上型格之餘亦能提升大家的環保意識。

街頭時尚環保帽款

今年美國帽牌New Era亦繼續響應呼籲，推出全新 REPREVE® & MESH 及 CORDURA RECYCLED 系列，合共10款環保物料打造的帽款來支持環境保育議題。REPREVE® & MESH系列採用了由回收瓶子或廢料，製成的頂尖環保纖維物料REPREVE®打造而成。全系列均是網帽設計，高度透氣的設計師和戶外活動時遮陽時使用。而CORDURA RECYCLED 系列則是以循環再造的CORDURA®物料製成，特點是抗撕裂耐用。帽款的顏色以大地色為靈感，調配出深綠、淺啡、黑色的鮮明色系搭配。

地球日專屬印花設計

戶外品牌The North Face，適逢地球日推出限定系列。以清新亮眼配色交疊自然元素，設計更結合了大自然元素的印花圖案表達品牌對環保的堅持，鼓勵大家穿上戶外服飾探索自然之餘，同時亦都要為地球着想，使用環保物料減少污染。系列包括採用再生棉質物料的男女棉質裝恤衫外套、女裝短裙，以及男女裝短袖T恤等等，配搭出型格街頭穿搭風格同時保護環境！