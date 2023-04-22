居酒屋開餐　邊飲邊食最High

偶然想和朋友來場愉快的聚會，熱鬧又多酒款選擇的居酒屋是個好選擇。最近有多間日式居酒屋開幕，除為客人帶來地道的佐酒小食，部分屋酒屋更推供新派菜式，因應新開又或有特別優惠，咁多優點，快啲約埋朋友齊齊邊飲邊食喇。

食物選擇多

去居酒屋，必定被琳琅滿目的菜單吸引，早前於土瓜灣開業的二刀流串燒居酒屋有超過80款美食供應，串燒有雞隻不同的部位如雞掌心或雞腳筋，其他如牛舌和豚肉等食材也相當多。享用時可配柚子鹽、梅鹽、竹炭鹽、咖喱鹽、檸檬鹽和一味粉，風味更佳。除串燒外，燒花魚一夜干和香脆天婦羅同樣適合配酒。午市餐牌就有豚肉野菜烏冬定食和蒲燒鰻魚定食等。新張期間，4月會有不同的優惠，包括午餐指定套餐半價、主餐牌全日85折 （酒精飲品除夕），以及午市學生身穿校服者惠顧，即送汽水1罐。

融合港日風味

在香港開餐廳最緊要貼地，剛於大角咀開設新分店的一錢居酒屋，除有和食及鐵板美食，還有港日融合料理，午市有各式親民價日式定食，新店加入限定的和風黑松露牛肉、銀鱈魚西京燒和北海道四元豚等。晚市主打鐵板料理和居酒屋菜式，當中富創意的和牛橫格膜叉燒及鐵板魷魚一夜干等風味獨特。近日新推的Hero系列，蒜香和牛飯餅選用M9和牛配搭，油香十足。鐵板三式豚肉卷內有京都水菜、意大利青瓜和蘆筍，加強口感。至於三重芝士肉醬大阪燒，選用自家製的番茄牛肉醬加芝士，和椰菜拼配剛好中和。這個4月，於晚上8點後在新店惠顧指定主食，可獲85折優惠。

高質清酒Pairing

要吸引酒友，酒單必定要有特色。中環的須佐之男是一間主打日式料理的居酒屋，店內只有12個座位，為客人提供高質料理，淡路島洋葱沙律以當地盛產的鯛魚和洋葱做主角，加不同配料配蘿蔔蓉和酸汁，鮮香鮮美。A5夢之和牛他他選用岩手縣和牛，肉嫩而油分適中，簡單加芥末、葱和雞蛋拌勻便成。少見的地獄雞子以清酒煮熟後，加墨西哥魔鬼椒慢磨的地獄醬汁浸泡，辛辣又開胃。其他還有各式串燒、櫻花木煙熏香辣牛舌飯和日式叉燒香葱豬油飯等美食。店內提供多款清酒來配料理，吃喝飽足後來一口香葱蛋花清雞湯或日本燒芝士年糕來醒酒，感覺剛好。

西日混搭

傳統居酒屋小食固然美味，近年的小店亦會滲入不同的元素。上環SUIT Izakaya & Sake Bar近日轉型成為型格居酒屋，提供多款結合日本和西餐的Fusion菜式，牛肉他他加麥粒味噌、洋葱粒、葱粒和蛋黃，吃時不配多士，改用炸腐皮加添口感。柚子牛油汁燒豬鞍選用清新的柚子汁，配菜以芹菜頭代替薯仔，加點蒜油酸汁，別具風味。另外還有慢煮香煎乳鴿、紫菜卷魚、有馬煮紅魚及黃油雞飯等菜式，客人享用美食時，可選擇配搭美酒Tasting Menu，令品味過程更佳，最後來一口味噌芭菲夠晒圓滿。