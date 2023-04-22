東京最新情報　食買玩全方位打卡

港人的報復式外遊已展開一段時間，唔少人都第一時間到日本一解「鄉愁」。傳統東京景點大家都玩到膩，當然要走訪一下新景點，其中必到的是「Mofusand × Sanrio characters」網紅貓Cafe及涉谷Shibuya Sky展望台，還有各式「顏值高」又美味的小食，處處都是打卡新熱點！

新宿：人氣角色 可愛聯乘

日本人氣插畫家Juno創作的Mofusand網紅貓，近期與Sanrio聯乘合作，於東京及大阪開設期間限定Cafe，吸引一眾粉絲瘋狂打卡。餐廳食物均融入貓咪與Sanrio角色元素，例如戴上Kitty招牌蝴蝶結的貓咪彩虹漢堡、裝扮成My Melody的泰式肉碎飯、化身為布甸狗的貓咪雪糕及檸檬奶油布甸杯、把水怪Hangyodon與貓咪合體的浪漫拼盤，以及Kuromi貓貓黑色蛋糕等。此外，還有多款主題飲品及咖啡，前者杯上有可愛角色的雪糕球，貼上貓樣慢慢融化；後者在拿鐵泡沫畫上貓咪圖案，真係靚到唔捨得飲！特別一提，凡惠顧飲料均附送限定杯墊一張，每款都有相應角色的彩繪圖案，粉絲肯定心心眼。

涉谷：天空展望台 360度美景

東京有唔少高空打卡景點，如果仲去東京鐵塔或晴空塔就Out了！家陣最Hit首推Shibuya Sky，它位於涉谷新地標Shibuya Scramble Square之上，共分3個區域，分別是從售票處14樓乘搭電梯上升到45樓的移動空間SKY GATE、45樓到46樓的室內展望迴廊SKY GALLERY，以及46樓天空展望台SKY STAGE。樓高229米的展望台佔地2,500平方公呎，四邊搭配全透明玻璃，讓遊人可360度無死角俯瞰東京美景，遠至富士山都能盡收眼底。而且晝夜皆有不同景色，建議大家日落前1小時到達，那就能一次過睇晒白天、黃昏及夜景。提提大家，展望台每個時段都有入場人數限制，所以記得預先訂票啊！

淺草：士多啤梨大福 賣相誘人

淺草商店街是遊人必到之處，該區最新人氣小店「銀花堂」，前身是賣日式摺扇，疫情期間轉型為日式水果甜品店，所賣的士多啤梨大福大受歡迎。軟綿綿的大福餡料有綠茶、粟子、紅豆等口味，再襯上淡雪、甜王等士多啤梨做成心心模樣，賣相誘人。因應不同季節還有士多啤梨、提子、蜜瓜等當造水果串售賣。

池袋：鰻魚蓋飯 超狂分量

去東京食鰻魚飯不是新鮮事，但這款由Izumo西池袋店出品的鰻魚蓋飯最近卻在網絡大洗版，皆因分量超狂。750g飯上鋪了一層用三隻蛋製成的厚燒玉子，再疊上鮮嫩多汁的即烤鰻魚，未食已流晒口水。由於飯量是平常3至4倍，各位記得留肚挑戰。

原宿：10日圓餅 「芝」味拉絲

原宿向來是潮人集中地，最近開咗段韓國食街，人人拎住個巨型10日圓打卡，何解？皆因由韓國傳入日本的「10蚊餅」換上10日圓模樣，相當IGable。不過它實際售賣500日圓，備有芝士、奶黃、紅豆、綠茶與朱古力5種口味，外酥內軟，咬下去有長長芝士拉絲，又係「相機先食」時候！