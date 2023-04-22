周永恒被捕　內地老婆報案稱有證據

藝人周永恒（Roy）被填詞人因葵（陸謙遊）於社交網爆出多張疑被內地老婆Britni家暴的照片，看到Roy的頭部有多處傷痕需要鏠針，一度要留醫！事件被公開後，Britni昨晚（21日）回覆表示：「唔係事實嘅報道一律唔回覆，如有必要我會起訴相關未經我本人證實的一切新聞來源，多謝關心。」但有消息指事情似乎另有內情，有指周永恆已被捕，而報案人是其老婆Britni，而案件已進入司程序。Britni於受訪時未有提及自己有否受傷，但稱有關證據已執法部門手上，至對會否離婚及兒子安全問題等問題就未有回應。而填詞人因葵受訪時就控訴Britni誣捏周永恆家暴，並指Britni偷取他與周永恆的工作紀錄，包括有咆哮、怒罵的聲音來當做證據。

心情仍未平復的Britni，多次於社交網發文回應事件，引起網民熱議，她於今日（22日）凌晨連環出Po表示：「依家呢個網絡世界有邏輯嘅人真係唔係好多…各位晚安。」及後又再發文：「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人，就可以出賣靈魂完全冇良知可言？」到了今日中午時分，再次出Po拍自己心情無法平復：「心情冇辦法平復，對我打擊太大…收到好多熟人、認識或完全唔認識嘅朋友網民私底下關心同支持，力撐我人品為人……我己經足夠安慰，接落嚟我會勇敢啲面對以後嘅輿論同挑戰 ！多謝大家關心。」而她回復網友的留言時表示：「我家暴佢？我自己都笑咗出嚟唔好意思。」