人氣偶像姜濤舞台上綻放異彩,但其身形一直成為外界的焦點。早前他受訪時被問到如果無王管的時候會做甚麼,他則直言:「When nobody is looking,i will eat!」並以「Burger」以及「Hotpot」為主攻目標。所謂身體最誠實,不介意外界目光的他,近期不斷出埠工作的他,透過社交平台上載機艙中吃飛機餐的照片,更親筆寫下:「旅程一定要做事,吃!」更親筆簽名以作承諾。他發文表示:「從前坐飛機到外地主要是旅遊,現在坐飛機到外地多數是為工作。每次在飛機上都會問服務員借一支筆,寫下該次旅程要完成的任務,然後逐項完成。但其實每趟旅程都有一個項目我覺得特別重要。」