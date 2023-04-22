中年好聲音「民選」三甲出爐　龍婷榜首李佳及羅啟豪緊隨

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》將於明日舉行決賽，六強選手李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪及旗志恒現身電視城綵排，26強選手亦在場，屆時眾人將合演勁歌熱舞，為賽事揭有抒幕。席間主持車婉婉與許文軒宣布「觀眾最愛好聲音」三甲走勢，龍婷位列榜首，李佳及羅啟豪則緊隨其後。

李佳坦言沒想過會成為觀眾票選第二位，但能夠獲得外間支持，實在大感高興，問到可有買出拉票?她說:「都有，學校老師同老公都有幫手，聽晚佢同囝囝都會嚟(戰衣會唔會好性感?)到時會唱幾首歌，但只會係露腿。」而賽前大熱吳大強則一臉病容，沒甚表情，表示已感冒了兩星期:「其實都一路好，只係呢幾日有好多痰(擔唔擔心影響比賽表現?)都唔會，頭先試過唱都OK(幾個仔聽晚會嚟撐場?)除咗幾仔喺澳州，其他仔請假都要嚟，我希望佢哋全部都在場，我會安心啲(偉豪同劇組請假?)佢過廠嚟支持我。」問到兒子可有為他向藝人們拉票?大強笑說:「全家總動員都有，盡咗力，其實邊個多票唔在意，只想全城關注呢件事(有冇同屋企人約定點慶祝?)冇，因為完騷都好夜，想食宵夜都唔知去邊。」

愈戰愈強的周吉佩(吉吉)現身真人騷節目《中年好聲音》綵排，對於明日大戰，不諱言相對於打入100強緊張到爆，現時心情出奇地平靜，他說:「可能已經習慣咗，其實之前拎咗MVP，對我嚟講係打咗支強心針，依家會當係表演嘅心情，同埋呢幾日狀態唔錯，同韋綺姍都一直有練歌，畀咗好大信心我。」更指近日成立Fan Club，粉絲們明晚將拉大隊到場助慶。問到完成比賽後，音樂工作可有新方向?吉吉透露與無綫有斟洽合約事宜，但暫未有最後定案:「希望今年出一首歌，如果無綫唔投資，我惟有自資(想唔想繼續演藝事業?)想，其實唔一定係歌手，節目同拍劇都可以嘗試。」