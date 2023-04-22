Serrini新歌MV戀人夫　向禾浩辰獻螢幕初吻　

歌手Serrini今年年初自資製作的最新國語專輯《真美》(True Love) ，成功登上各大串流平台國語歌曲榜，實體專輯更佔據唱片銷量榜頭三位。為給樂迷驚喜，Serrini邀曾主演電影《等一個人咖啡》的男主角、台灣男星禾浩辰，來港拍攝專輯中兩首作品《hey there》及《8:13 am》的劇場版MV，在導演Maggie的鏡頭下，拍出港台文藝浪漫風格的MV。

MV中Serrini親自演繹接受心理治療的柔弱女子，巧遇在港工作的台灣男子禾浩辰，酒精雖帶來的浪漫，但卻是暫借的溫柔，因禾浩辰是別人的丈夫，兩個MV從細膩的女性角度，交代女生由沉淪到抽離的經歷，一段帶着滿滿的淚水找回愛自己的路。

為了十多分鐘的劇場版MV，Serrini、禾浩辰與團隊在香港走訪多個場景，在維多利亞公園噴水池的一幕，讓Serrini印象最深刻，除了因為那裏充滿唯美感，更是她首次獻出螢幕初吻的地方。MV中Serrini與禾浩辰酒後互相傾吐，不乏相擁及親吻等親密場面，Serrini笑言猶如拍了一齣電影，令首次演戲的她大呼：「壓力大，頂硬上！」，又直言只有Maggie成功讓她走出舒適圈：「我希望之後可以拍更加多文藝片。」