【Zac玩Zac食】百年古樹前歎茶

開番關，返鄉下，近排啲Social Media畀啲櫻花盡情洗版，真係夠啦！其實香港除咗有郊野公園外，我哋居住、工作、出行嘅周圍，在春天都從不缺盛放的花朵。

喺中環紅棉路星級酒店嘅前身美利大廈，除咗有經典的建築美學外，仲有香港古樹名木冊中嘅節果決明樹，至今有百年歷史。當年政府在改劃美利大廈用地時，加入了相關保育條款，酒店需為這棵古樹聘請顧問公司監護；每年4至5月的花期，粉嫩的花串紅白交錯，大家於酒店花園樓層仰望或在拱廊樓層眺望出去，都能欣賞這綻放不撓美態。

酒店特別於這個漫樹綻放時間推出「舞動嫣情」下午茶，讓大家安坐於Garden Lounge室內外的寧靜空間，以眼睛和味蕾感受樹影瓣葉間，嫣紅春姿蘊含的百年濃情。下午茶融入了多種春日鮮果及粉色食材，炮製出一連串誘人鹹甜美食。感官之旅從歡迎小吃開始，富香草氣息的迷你百里香蛋批，與加在上面的刨羊奶芝士碎及紅菜頭粉末十分匹配。三層架上盛載着精美甜點及鹹點各4款，仲有下午茶必備嘅蔓越莓鬆餅和橙花鬆餅，配搭草莓果醬、檸檬凝乳或凝脂奶油，細味春日的幸福；大家更可以前往糖果桌享用更多糕點、各式曲奇和茶點。每兩位惠顧此下午茶仲有兩張雪糕券，可以於花園節果決明樹下的Venchi雪糕車換領兩球Venchi意大利雪糕，為下午茶劃上完美句號。

提提大家，除咗食下午茶嘅時候不停打卡外，攝影愛好者更可參與節果決明樹攝影比賽，贏取豐富獎品，包括酒店住宿和水療護理等，大家可以去酒店的社交媒體專頁了解詳情。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle