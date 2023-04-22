「聲夢小花」姚焯菲為新歌造勢　200粉絲逼爆現場

「聲夢小花」歌手姚焯菲（Chantel）回港後工作不斷，其粉絲團「小菲象」今日(22日)於荃灣擺放應援車為Chantel新歌《小出走》造勢，約200粉絲撐場，於下午3時半許Chantel突現身快閃送驚喜，給粉絲送禮物和海報，粉絲開心得尖叫。

Chantel年初赴新西蘭讀書，離港3個多月上周放假返港，她表示今早7時起床作準備，回港後工作排得密麻麻，笑言無覺好瞓，但開心與粉絲見面，還透露明天也約了粉絲一起BBQ，並冧粉絲說：「有啲掛住佢哋。」對粉絲一直好支持和尊重她留學的決定，回來又支持她，感覺開心。

對於被指今次臉圓回歸，她稱因在新西蘭少做運動，學校通往健身室的樓梯受水浸影響未修輯好，她又經常試不同的餐廳，以致增磅不少，但沒有上磅不知磅數，已減少食澱粉質和零食。問她目標要減多少？Chantel希望回到演唱會時，但因天生骨重，希望看上去瘦便可。

提到After Class的詹天文(Windy)的新歌《沒有你的新學期》十日已破百萬點擊，可會感到壓力？Chantel稱不會為此感到壓力，因不太留意點擊，指新歌《小出走》是自己喜歡的新曲風，對此亦有信心。

另外，原來Chantel亦有留意到《中年好聲音》，回港也有看，覺得參賽者各有特色，希望各人發揮臨場表現，並為他們加油打氣。