何廣沛慘成糟質對象　硬飲馮盈盈洗腳水

由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈以及彭慧仲等，主持之競技遊戲節目《真係唔好笑》今晚（22日）播出的第4集，邀來孫慧雪、黃婧靈（波波）及楊潮凱擔任嘉賓，並加入新元素，製作組在兩隊中各安排一個臥底，臥底要暗中搞破壞擾亂戰局，並留到最後為之勝利。兩隊每勝出一個遊戲均可獲得臥底線索，對於在終極遊戲中取得勝利有莫大幫助。

節目其中一個遊戲「彈床大電視」，玩法是兩隊各自派出一位組員跳彈床做出指定動作，其餘隊員則負責估答案，其間隊員要忍笑和不可以離開椅子，犯規的話隔住做動作，及估答案隊員的隔板會升高一格，從而增加估答案難度。橙隊兼主持之一羅敏儀（Yuki）出名笑點低，估答案期間不時忍笑失敗，搞到隔板愈升愈高，Yuki佗衰家表現引來隊友懷疑，彭慧中說：「雖然佢真係忍唔到笑，但我又唔覺得佢真係咁忍唔到笑囉。」Yuki聞言狀甚無辜地回應：「我都唔想，冇辦法呀！」至於綠隊的雪雪表現十分出色，就連高難度的「健身教練」、「盲人摸象」等題目都估中，最終綠隊取得關鍵線索「廚房」，令曾於《美女廚房》擔任助手「飯」的雪雪和《男神廚房》擔任主持的何廣沛嫌疑大增。

「腳下留情」環節則最為爆笑，玩法是兩隊各有一位隊員「唔准郁」，其他隊員則只能靠腳完成指定任務，包括餵「不動隊員」吃喝或替其穿衣等，難度指數十分高。綠隊的廣沛慘成糟質對象，波波用腳趾插落一碗飯中，廣沛見狀驚呼：「其實你唔需要插隻腳趾公落去！」之後綠隊各隊員扭盡六壬將提子汁倒落杯中，其間提子汁掂到盈盈腳板，盈盈笑言：「呢啲係香港小姐洗腳水。」廣沛飲了一啖後露出痛苦表情，認真可憐！其間製作組播出一條短片，原來遊戲靈感背後大有洋葱，片中來自法國的媽媽Sarah Talbi天生沒有上肢，但她努力以腳代手照顧自己同時，也盡心盡力照顧自己的孩子，大家看罷片段後勻忍不住眼濕濕。