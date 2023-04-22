姜濤身形圓潤　簡單彎腰動作感吃力

男團MIRROR人氣王姜濤今日（22日）以慈善大使身份現身跑馬地馬場，身穿Tee的他，身形圓潤，與小朋友一同做熱身時，動作頗生硬，做側身彎腰簡單動作也顯得吃力，做完之後他用手掃背。姜濤主持起步禮後受訪，坐在觀眾席的姜糖（粉絲暱稱）一齊唱生日歌，預祝他4月30日24歲生日。他表示早前飛新加坡是出席品牌活動，之後飛台灣完成新歌《Dummy》MV，透露MV拍了一日，因抵台才排舞故十分趕急，完成MV便便立即返港。提到剛才做熱身頗為生硬，他認身體硬，不夠柔軟，可能因為台灣工作太攰，時間又太緊湊。他說無想過今日會有這麼多人，不禁嚇親，但感到好開心。

今日姜濤自家品牌面世，他希望大家了解品牌背後的故事所表達的理念：「我有份畀意見設計，因為對時裝唔係了解太多，事前都做好多資料搜集。（會否問Anson Lo取經？）佢有分享自己做衫的經驗和見識，好多謝佢。」另外他亦有邀請古巨基和太太做品牌的顧問，稱他們設計經驗豐富，對傳授經驗，大表感激。

提到早前他的粉絲在Anson Lo表演時拉隊離場，雙方粉絲對立升溫，姜濤表示知情：「其實由出道至今，都有類似情況發生過，音樂無分國界，希望大家唔好分唔同音樂和歌手。（同Anson Lo私下傾呢件事？）有，我哋唔會因為呢啲事影響大家感情，呢樣係我開心嘅原因，我哋12人唔會比呢啲外界嘅事影響感情，呢四、五年我哋一齊行參加比賽，大家係好朋友和好兄弟。」

早前傳出他的粉絲在內地平台為他買熱搜為他唱好，他亦有聽聞，但表示不太了解熱搜，「多啲人認識係好事，無論係俾指教或批評，我都開心，之前嘅前輩話齋，無論噓聲、掌聲，好過冇聲，有人留意就好好，有多啲人比指教。（信唔信粉絲買熱搜？）唔太了解，之後會了解番。」

另外，有指周啟生批評他歌藝，他謙虛表示感謝，讚周啟生是好厲害的前輩，好歡迎前輩和觀眾畀意見會吸收，經歷好多大家意見，覺得唔緊要，會聽消化再改正，睇到進步地方。問姜濤會否請周啟生做唱歌老師？他稱MIRROR有各自唱歌老師，「未知搵唔搵到佢，有機會都唔會拒絕，自己都有練歌。」對於身形成為焦點，仍然屬於小肥，他表示以正常方式進行減磅，笑言想跟其他人一齊跑，但未有留意磅數。