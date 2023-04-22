張學友拒絕9位數字酬勞擔任導師？本尊開腔回應

馬時亨主持的無綫訪談節目《馬時亨‧香港情》今晚（22日）首播，歌神張學友及「金曲之父」張文新成為首集嘉賓。近年內地有不少《中國好聲音》這類歌手擔任導師率領學員的節目，期間張文新直問張學友，有傳相關類型節目曾出動8至9位數字厚酬邀請張學友出任導師，但最後張學友都拒絕，張學友在節目中說有兩個原因：「第一，因為我唔識。我係比賽出身，知道比賽好唔容易，每一個夠膽上台唱歌嘅人，唔係專業歌手，喺咁多人面前唱，已經好犀利，我好唔忍心去話：『呢個唔好做』、『呢個唔得』，我會好唔安樂。第二，去到做導師或教唱歌，我唔知點樣去教，我真係唔識，因為我唔係正式正統去讀音樂或學唱歌。我完全唔反對大家去參加比賽，只係我冇本事去做（導師）。」

張學友續說以前是靠運氣，但是當時香港的娛樂事業是冇系統培養新人：「依家韓國係好有系統去培養，有經理人制度，有政府支持，成個軟實力同國力提升，國力唔只係飛機大炮，軟實力係將所有人民肯定，信心又好，自豪感又好，可以提升上去。人哋做緊嘢嘅時候，我哋仲食緊老本。我自己覺得炎明熹唱得好好，佢《聲夢》出嚟之後，咩節目都做，跟住有一日我見到佢唱歌冇晒力，我feel到佢係攰到冇晒力。」

談到香港情，張學友說早年曾考慮移民新加坡或加拿大，但最後打消移民念頭：「我喺呢到出生，喺香港得到我所有嘅嘢。早二、三十年前有諗過移民去新加坡，我諗咗好耐，最後都係唔好。後來有一次諗去移民加拿大，上到去加拿大領事館，當時話去魁北克係最容易，上到去坐喺到一諗：我以後對住全部都係外國人，個心又頂唔順，又走咗。我諗我係裙腳仔啦，本身對呢個地方嘅感情，係放唔低。」