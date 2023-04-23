【是日通勝】

農曆三月初四

癸卯年 丙辰月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：會友、栽種、納畜

忌：嫁娶、祈福、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、14、29

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

金牛座：獲好運氣加持，按自己想法行事，得心應手！

雙子座：感情出現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

巨蟹座：毋須在意別人的評價，待人接物保持平常心。

獅子座：財運欠佳，別再胡亂花錢，否則後果自負。

處女座：勿只顧享樂，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

天秤座：找個浪漫場合向心儀對象表白會有好結果。

天蠍座：逞強好勝易惹禍，做任何事都應腳踏實地。

人馬座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

山羊座：與情人發生衝突，務必以成熟的態度處理。

水瓶座：財運不錯，戶口有盈餘，可買東西獎勵自己。

雙魚座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）蛇 壓力大

鼠：趁周日鍛煉身體，有助緩解工作壓力。

牛：若晚上有聚會不要錯過，可大飽口福。

虎：溝通力增強，從事銷售工作獲益不少。

兔：陪家人朋友享受旅遊樂，可盡興而歸。

龍：桃花旺，獲友人牽紅線，易覓得有情人。

蛇：是日沖煞，精神壓力大，做運動有幫助。

馬：內心不安，判斷力差，易受外界影響。

羊：好運降臨，有利社交，易獲別人信任。

猴：脾氣大，做事不經思考，易把事情搞砸。

雞：心情好，擅交際，今天很適合聯誼會友。

狗：感受到另一半的體貼關懷，甜在心頭。

豬：宜早睡勿熬夜，否則身體易出現不適。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

令孩子無心學習的擺設

孩子的學習是家長最關心的事，有些小朋友在班級上名列前茅，也有些小朋友則成績一般，這種情況的發生大有可能是家居擺設出問題，影響孩子無法專心學習。

1.住宅文昌位落在廁所

廁所在風水學上被視為污穢、潮濕之地，如果住宅中的文昌位落在廁所，不利於工作事業的穩定，還會使家人容易患心臟病或脾胃病。

2.書桌有鏡子

書桌是書房所需的功能性家具，亦是小朋友學習的地方。如果書桌旁邊擺放鏡子，易使人分神，加上小朋友發育未成熟，自身磁場很容易受到環境磁場影響，故此不宜在書桌擺放鏡子。

3.書桌或辦公桌被橫樑壓頂

橫樑壓頂是常見的風水問題，當書桌或辦公桌處於橫樑下方，人久坐此位時，容易心神散亂，精神難以集中，甚至引發頭暈頭痛、筋骨痠痛、失眠等病症，不利於學習。

4.在餐桌上辦公和學習

餐桌在民俗文化中不僅是食祿的承載物，亦是家人和樂團聚、溝通交流的空間。若在餐桌上學習及辦公，容易加重人的玩樂心理，導致進取心不足，不利於學習。