娛圈單打︱誓要活得比你好　撇仔揚眉唔老土

台灣男星「小豬」羅志祥舊愛、內地網紅兼富二代周揚青，自踢爆前男友「愛多人運動」並狠斷9年情後，生活愈來愈精彩。由過去的跟得女友，到今日的揚眉女子，周揚青用行動告訴舊愛：活得比你好！

周揚青現在搖身一變成為網紅，又推出自家時裝品牌，一舉一動都受到網民關注，衣着打扮更受到網民追捧，就連近日在社交網公開背部全裸「刮痧」照，亦迅速登上微博熱搜榜，簡直是要風得風、要雨得雨。

過去同小豬拍拖時，可不是這樣的。周揚青一味跟在小豬身後，對小豬言聽計從，只是一個熱戀中的小女人而已，愛得死心塌地，沒有自我。曾經連她自己也以為，這樣下去便是天長地久，詎料男方花心不改，不僅背着女友出軌，甚至沉迷「多人運動」，「到每個城市，都可以約酒店小姐與兄弟們一起玩多P」，震驚全世界。

傷透心的周揚青不再死忍，公開男友種種荒誕惡行，終於令小豬事業一鋪清袋。事隔數年，小豬事業仍未有大起色，最近只能透過內地綜藝騷試水溫謀復出。由此可見，周揚青「一拍兩散」這一着，可說是對付負心漢的「教科書級」報復妙招！

歌仔都有得唱：「事隔幾年，在眼前這個我，活得比你更好！」周揚青顯然是「活得比你好」的人辦。講真，這位揚眉女子出身富裕，本來就有條件活得優哉游哉，無憂無慮，只是過去用情太深，付出一切。現在終於在事業發力，過上更充實的日子，證明有心唔怕遲，離開錯的人，揮慧劍斬情絲，未嘗不是放生自己。