世巡吸金逾6億！BLACK PINK刷新女團門票收益紀錄

成軍近7年的韓國勁爆女團BLACK PINK近年愈戰愈勇，去年9月推出第2張正規專輯《BORN PINK》後，乘勢於去年10月展開大規模世界巡演《BORN PINK WORLD TOUR》，預計招待逾150萬人次，以兩場首爾騷揭開序幕，直至本月上旬，已途經歐、美及亞洲等多地。

據海外門票銷售統計平台發布最新消息，BLACK PINK是次巡迴騷預計61場，單是首26場演出已售出36.6萬張門票，吸金約6.123億港元，打破英國女子組合辣妹（Spice Girls）保持的紀錄，成為史上單次巡演最高門票收益的女團！

辣妹4位成員Mel B、Geri Horner、Emma Bunton與Mel C於2019年舉行的重組騷，共69萬人次捧場，進帳約6.09億港元，目前已被BLACK PINK超越，而BLACK PINK世巡仍在進行中，將於本周移師墨西哥演出，下月轉戰新加坡、澳門、曼谷及日本，今年8月前還有澳洲、法國及北美等場次，將不斷刷新門票銷售紀錄。

至於其他紀錄保持者，包括美國女子組合TLC於1999年展開的巡迴騷《FanMail Tour》，吸金約5.67億港元，排第3位。另一美國組合Destiny's Child於2005年展開的巡演，67場則進帳約5.52億港元，排名第4位；辣妹於2007年展開的《The Return of Spice Girls》合共45場演出穩袋約5.46億港元，排第5位。