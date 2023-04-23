IKEA 全球發布年度《可持續發展報告 2022 財年》

【營業資訊】IKEA 一直銳意推動全球可持續發展，並將不同環境保護元素融入到產品功能和生產過程。在 2022 財年，IKEA 全球的碳足印較前一年減低百分之五，更較 2016 年的基線大幅減低百分之十二，即約減少一百四十萬噸碳排放，相當於在地球上種植一億四千萬棵樹木，再生能源採用及覆蓋亦提升至百分之六十四*，為大眾締造更符合綠色環保的居家生活。為響應一年一度的「世界地球日」（Earth Day），發布了《可持續發展報告 2022》和2022 年香港可持續發展活動，重申 IKEA 在健康環保生活、循環經濟對氣候的正面影響、公正與平等方面的承諾以及實踐目標的工作。

DFI 零售集團 IKEA 北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）表示：「面對全球暖化危機，IKEA 一直致力制訂積極且全面的可持續發展策略，希望從家居生活的角度出發，為大眾提供更健康和平等的生活。近年，IKEA 香港推出各種具創意及前膽性的計劃和活動，並獲得佳績，愈來愈多同事及顧客認同我們的理念，一同履行保護環境的社會責任。」

計劃和活動包括：

● 首設 Carousell 分類買賣平台 IKEA 專區：與人氣買賣平台 Carousell 合作，把不同陳列品和已絕版家具在平台上以優惠價格出售。IKEA透過平台合作，培養消費者對循環再用的意識，減少浪費，達致可持續消費模式。

● 點亮鄉郊希望計劃：與海塑基金會合辦的「點亮鄉郊希望計劃」，協助長期受極端氣候影響的下白泥村民改善家居環境，例如：提供節能燈具、安排家庭用電安全檢查等，同時教導他們應對氣候災害的知識 ，受惠家庭達一百二十戶。

● 「海底世界」展覽：在香港四間分店舉辦海洋保育展覽，以生動有趣的漫畫形式讓小朋友及大人了解海洋污染的元兇，以及如何透過家居日常的選擇保育海洋。展覽亦分享了 IKEA 將海洋污染物重生的方法，其中包括將海洋塑膠廢棄物回收再造成爲再生聚酯纖維 ，再以再生聚酯纖維生產綠色環保的玩具。

● 「Blue Bag 藍袋基金計劃」：計劃於 2019年起成立，香港和澳門 IKEA 每售出一個FRAKTA 藍色購物袋（中或大碼），便會捐出港幣或澳門幣一元，支持 IKEA 開展的社區關懷計劃與綠色倡議，如為澳門慈善機構「善牧會」和「希望之泉」改善機構活動空間。在2022 年，IKEA 共撥捐超過八十萬元到藍袋基金，以支持各項活動。

● IKEA 尖沙咀規劃及訂購中心：推出以健康及可持續發展生活為主題的區域，售賣數百件符合綠色低碳和可持續發展概念的傢俬及家飾，協助顧客培養減少浪費和節約水電等的生活習慣。區內亦設有有關可持續發展的小知識，讓顧客在購買過程中認識綠色生活的概念。

● 店舖引入廚餘機及系統：於荃灣及九龍灣店舖餐廳內引入引入廚餘機及系統，讓員工更有效掌握情況，以及將廚餘轉化成廢水。每年處理超過 5,000 公斤廚餘，減少堆填區壓力。

為了讓顧客能夠與 IKEA 一起推動健康生活和可持續發展，以下有五個消費小秘訣，讓顧客在購買家具產品的同時實踐綠色生活：

1. 選購高能源效能的 LED 燈泡：LED 燈泡的能耗不僅比鎢絲燈泡低百分之八十五，壽命更高達二十年。過去兩年 IKEA 香港總售出超過六十一萬盞 LED 燈泡，協助減少能源消耗。

2. 選購帶有節能裝置的水龍頭：水資源問題一直備受關注，IKEA 從商品設計作出改變，將所有花灑加入墊圈，減少了近百分之三十的用水量，廚房水龍頭則加入慳水節能裝置，節省近百分之五十的水量。新推出的ÅBÄCKEN 系列水龍頭噴嘴更能可以控制出水量，有效節省百分之九十五用水。2022 年香港總售出超過四千件水龍頭和水龍頭噴嘴，協助消費者從日常生活保護珍貴的貴的水資源。

3. 選購窗簾 HOPPVALS 風琴簾：炎夏將至，電力需求大增，選購節能風琴簾能節省電力，為環保出一分力。HOPPVALS 風琴簾的設計靈感來自蜜蜂，蜂巢狀結構形成隔熱層，減少熱氣進入室內，更能助家庭節省冷氣上的開支。過去兩年 IKEA 香港總售出超過七千個 HOPPVA風琴簾，幫助更多家庭有效節省電力。

4. 選購素肉丸代替傳統肉：IKEA 持續研發兼具環境友善及健康美味的「植物飲食」，2020年推出植物素肉丸。製作植物性食物所需的資源較少，故生產過程排放較少碳足印。過去三年香港IKEA的素肉丸銷售量為地球減少了超過六十四萬公斤的碳排放，相等於種植了超過六萬四千顆樹木，為大眾建構健康生活增添多一項選擇。為響應一年一度的「世界地球日」，由即日起至4月26日，精選植物素食品系列更會有85折優惠，以鼓勵更多顧客挑選植物素食品。

5. 給家具二次生命：顧客可以到 IKEA 特價品區，以優惠價格選購不同陳列品和已絕版的家具，既讓客人以較低價錢選購心頭好，更能減少丟棄和浪費，賦予產品二次生命。

來年 IKEA 將持續透過不同活動和策略推動可持續發展，包括推廣更多綠色家品和繼續推動點亮鄉郊希望計劃，與客戶共同建立有凝聚力且可持續的社群，紓緩氣候危機。