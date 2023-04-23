何超蓮自Po未曝光婚照　深信父親化蝶觀禮超感人

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，日前與內地男星竇驍在印尼峇里島舉行世紀婚禮，成為全城熱話，榮升人妻的超蓮稍作休息後，終於在社交網分享婚禮花絮照，昨日（22日）她以長文感謝一眾親友，當中對父親講的一段說話更是感人。

超蓮寫道：「關注我的朋友們，最近幾天有沒有被我們的婚禮洗版？相關的訊息是不是都看累了呀？我也是緩了三天終於回過神來了～原來我真的已為人妻了～所以我要來寫感謝文啦。」她逐一感謝團隊中每位成員的幫助，還有現場工作人員及姊妹團等：「留下這麼多珍貴的回憶，對我來說真的很圓滿！」當然亦不忘感謝家人：「我親愛的公婆和媽媽，很耐心早起妝髮，美美的出席觀禮！對了，有很多人說我媽看不出來馬上70歲了！心裏暗暗開心了一下下，真的不希望媽媽變老。大舅父從澳洲飛來參加～88歲了（看不出來吧！）還頂著太陽牽我出嫁（彌補了大舅母來不了的遺憾）。」

最後超蓮還對已故的爸爸講了一番說話：「爸爸我知道你有來了～在我們離開villa的時候有看到蝴蝶～小白在現場也見到了～我相信你也很開心吧！最調皮的女兒嫁出去了，️也還是嫁給了射手座～他會像你一樣寶貝我的放心！愛你！」超蓮終於覓得Mr.Right，相信賭王在天之靈都深感安慰。