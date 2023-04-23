相信大家這幾天都有感到夏天氣息來臨，一種熟悉的悶熱感重新出現。大家出街除了常備太陽眼鏡、遮陽帽、短褲、短衫等，還可脫下厚重的皮鞋，換上一對透氣清涼兼具時尚美感的拖鞋。潮人必備的BIRKENSTOCK拖鞋今次推出了男女可穿新作，簡約的設計非常百搭；而UGG在母親節來臨之際亦都推出多款雲朵色彩為靈感的柔軟拖鞋，自用送禮都十分合適！

簡約氣質拖鞋

想隨意穿出街就能夠變成時尚街拍達人，就千萬不能錯過BIRKENSTOCK拖鞋。除了品牌經典的雙扣設計，今次與日本時尚品牌BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS聯手設計出單條大扣帶的拖鞋。款式更為簡約，且男女可穿。材料方面是腳感舒適的絨面革，並配以品牌標準的灰褐色作為鞋面配色。

雲朵觸感拖鞋

今次UGG推出的Rainbow & Cloud系列將有兩款設計，一款是有水彩感覺的彩虹色調，另一款是藍色天空中飄浮的雲朵。想要清涼感就不妨選擇Jella Clear Watercolors Slide，以透明色調與塑膠質感展現夏日涼感。若大家喜愛毛茸茸的質感，就可以選擇露腳趾的Cozetta Watercolors，或不露腳趾的Scuffette II Watercolors，兩款都有加入絨毛設計，每一步都像踏在雲朵之上。