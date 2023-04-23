千元以下！入門耳機各有特色

真無線耳機更新頻繁，價錢亦愈來愈平，最近又有不少千元以下耳機上市，預算不足不妨考慮！

穩定傳送

Redmi Buds 4 Lite採用扁平磨砂的開放式磁吸盒設計， 無縫圓滑的半入耳式耳機搭配細小握柄，每邊耳機僅重3.92，予用戶無重感覺。內置12mm雙磁體動態驅動器，還原真實自然的音效及細膩細節，並且是少數搭配Bluetooth 5.3技術的耳機之一，傳輸既穩且快大大改善音訊中斷問題。一次充電可維持5小時播放時間，配合充電盒更提供20小時電量。另外它支援IPX4 防水，讓耳機免受汗水和雨水干擾。

漏音抑制

TE-M1屬日系品牌AVIOT全新Openpiece系列，採用非封閉式耳機結構，讓用戶聽歌的同時聽到外界聲音。內置10mm動圈單體，提供漏音抑制模式及高音質模式，單次充電可通話5小時或播歌10.5小時，搭配電池盒再延長至29小時。針對戶外使用需要它也具備IPX5防水能力，並對應藍牙5.2最多可同時連接2台裝置。

放大助聽

市面真無線耳機大多以音色為賣點，Creative Sensemore Air卻特別加入助聽器功能，透過放大外界聲音，讓有輕度聽障的朋友更容聽清楚環境聲音，並提供5段靈敏度，方便按個人要求調校。耳機另內置6mm生物纖維素驅動單元，支援ANC主動降噪、藍牙5.2及IPX5防水，續航力6小時，搭配電池盒足可播放35小時。