張敬軒簽唱會近千粉絲撐場　透露險死父親最新情況

歌手張敬軒（軒仔）今日（23日）在商場為演唱會Blu Ray舉行簽唱會，吸引近千粉絲到場 ，據知，約40名粉絲早於凌晨12時已到場霸位。軒仔在台上獻唱新歌，又跟粉絲玩遊戲，期間他應粉絲要求被餵食提子、拖手及攬攬，有求必應，他笑言自己是軒公開庫及放題向粉絲大派福利：「之前未試過咁做，心情好忐忑，我好內斂，但都好開心，因為之前疫情好難有身體接觸。」他透露會直到簽完才離開，今次簽唱會亦代表上一個演唱會告一段落，將於6月舉行新演唱會，並預告會加入新元素，問他屆時是否騷肌？他坦言：「操吓啦！我有搵Tyson Yoshi嘅教練，但我未必有恒心可以操到佢咁。」

照顧父母高度戒備

另外，之前軒仔直播時透露父親曾在家中昏迷險死，問到對方身體情況，他說：「相當穩定，佢最好命係娶到個好老婆，我媽咪嘅生活態度好好，好豁達，媽咪同我講嘅時候係輕輕帶過，但我知道佢當時係嚇到鼻哥窿都冇肉，爸爸喺洗手間暈咗，媽咪又唔夠力扶起佢，佢用盡睇電視所學嘅方法去叫醒爸爸，又按佢人中。爸爸好唔聽話，佢唔信中醫，我同媽咪確診後睇中醫調理係好番晒，但爸爸病愈後身體好差，佢變番一線第一日就吹咗三個鐘笛，可能佢係吹到暈。不過佢依家開始乖，肯食中藥。（係咪準備好由廣州接爸媽嚟香港住？）爸爸係北方人，我已經搜集咗好多北方菜色嘅食譜，叫工人姐姐炮製佢，作為姐姐退休前告別作。（日後會留多啲時間畀家人？）我向來都係以佢哋為先，我會高度戒備式去照顧佢哋。」

除了個唱，軒仔透露正籌備棟篤唱，他笑言：「我鍾意講嘢，我喺屋企會諗埋好多Gag，我覺得好多香港人都唔開心，作為藝人我希望畀啲娛樂節目大家，希望自己可以向開心果方向發展，會以修哥（胡楓）為榜樣，我25號會去遊樂場以水著形式做《軒公敲碗》新一季節目。」

提到周啟生批評姜濤歌藝，問到軒仔會否指導對方唱功？他指知道姜濤與隊友們也有學唱歌及演戲增值自己追求進步：「我睇到姜濤嘅回應，佢個態度都好好，玉不琢不成器，我都係喺批評中成長。」至於林家謙在金像獎表演跳唱被網民狠批，他稱有看對方當晚表演：「佢向來都唔係主打跳唱，佢一直都係怕怕醜醜，當日表演感覺好青澀，好啱首歌，我好鍾意個表演，當然觀眾有權批評鍾意定唔鍾意。」