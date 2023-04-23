Toyota Corolla Cross Luxury　有冇得諗？

對不少喜歡豐田(Toyota) RAV 4 的剛陽造型，但又嫌它體型略為偏大的車迷而言，同樣帶有剛陽味，但車身尺碼相對細番小小的新近抵港Corolla Cross，相信會是你的不二替代之選。

建基於TNGA（Toyota New Global Architecture）GA-C底盤的 Corolla Cross，不僅是豐田全新小型SUV，更是Corolla家族新成員，其車身尺碼介乎在CH-R與RAV 4之間，換句話即唔太大，亦唔太細，加上它的最小迴旋半徑只需5.2m，駕駛着在香港的橫街窄巷或是狹窄的停車場轉彎抹角，都唔會感到有壓力或者有負擔。車載多項原廠智能安全配備，包括標準配備TSS 3.0原廠主動式安全系統，有齊預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距定速巡航、線道追蹤輔助、線道偏離警示及智慧型高燈自動切換5大系統護航。唔止咁，它更是首部加設原廠360度全景泊車影像系統的輸港豐田SUV，無論是泊車和倒車睇位，幫你觀察車身四周狀況，有咩障礙物都一目了然。

輸港Corolla Cross提供HEV(混能)版Luxury (汽油)版共兩個版本選擇，據悉前者甫在港推出，轉個頭已訂爆今年的配額，最快要等到明年先再開放訂購，當然代理在此期間亦會Keep住同廠方爭取額外配額。姑勿論如何，唔想等，不妨考慮汽油版，即今次安排的試駕車Corolla Cross Luxury。相同底盤、相同車身尺碼，同搭載集VVT-iE及VVT-I 技術於一身的2.0L直四引擎，少載了一具電馬達和電池，最大馬力和扭力分別有171ps和205Nm，較混能版的綜合馬力少27ps，不過綜合扭力就多17Nm，整備車重亦輕上55kg。廠方公布的平均耗油量，汽油版的為16.3km/L(NEDC)，較混能版的21.8km/L(NEDC)，少行5.5km/L。再睇埋車價，汽油版$27萬有找， 平上約$5萬多，唔駛等喎，有冇得諗先？

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四VVT-i 及VVT-I

容積：1,987c.c.

最大馬力：171ps/6,600rpm

最大扭力：205Nm/4,600~5,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：十前速Direct Shift無段變速波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

車身體積：4,460×1,825×1,620mm（長×闊×高）