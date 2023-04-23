中年好聲音｜譚詠麟讚吳大強唱歌有自我風格

《中年好聲音登峯之戰》今晚（23日）在將軍澳電視城舉行，歌手譚詠麟（阿倫）、呂方及鍾鎮濤成為評審之一，節目前接受訪問時，被問到心水的三甲，他們全部封口不肯透露，阿倫說各人都有獨特風格：「平時佢哋都好有經驗，因為有好多演出機會，整體覺得佢哋不斷進步，呢半年以嚟帶咗好多嘢畀香港人，畀大家知道原來把握機會去追夢，機會就會喺到。（選冠軍有咩心水？）我覺得大錯係唔容許，細錯就睇吓有冇其他嘢可以補救得到。如果個心態係玩吓，唔係好緊張，Enjoy心態，係好緊要。（揀你嘅歌加分？）我唔知喎！」呂方聞言則說：「如果揀校長嘅歌，我一定加分！其實揀咩歌唔緊要，最緊要係表現出嚟有大將之風，表現一定要保持穩定，今晚個冠軍其實係好睇佢心態。」

期間阿倫指和參賽者之一的吳大強昔日同是流浪足球隊隊員，問到會否因此而特別向吳大強加分，阿倫說：「佢好識得擺Gimmick嘢嘅！不過佢唱歌好有自己風格，好知道用咩方法吸引到大家嘅眼球，佢咁多門擺出嚟，睇吓佢今晚擺啲咩。就算唱歌幾叻都冇用，我見過好多喺現場練歌表現得好出色，去到現場騰雞就唔得。」

負責頒獎的無綫總經理曾志偉接受訪問時，稱《中年好聲音》第2季明日（23日）開始接受報名，對於收視高至25.6點，他直言初得知時大感驚訝：「初時覺得個節目名好老土，後來認為要淺白，令家庭觀眾嚟報名。呢個世界有好多人都發過明星夢，後來好腳踏實地做嘢，依家想再上台唱歌，都係想追夢同圓夢，大家咁支持參賽者，因為佢哋嘅社會經驗好夠、有故事，好觸動到人。今晚比賽係Live，因為想睇佢哋現場表現。」

至於《中》第2季有何新元素，曾志偉說可能會有海外參賽者加入，因《中》自開播以來廣受關注，當中更有人因疫情關係未能來港參加，他更說有不少居於海外但有意來港報名的參加者，更說計劃在港租屋：「如果第2季都反應好，可能做多一季先至搞海外參賽者嚟香港參加。（今晚三甲係咪簽約無綫？）呢啲嘢好難講，依家好多人打嚟叫佢哋做騷、唱歌、剪綵，完咗之後要睇佢哋嘅心態，同埋了解如果只做全職藝人係咪維到生，都要尊重佢哋決定。」