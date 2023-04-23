日迷票選最愛K-Pop女歌手　周子瑜贏晒隊友登頂

韓團TWICE的23歲成員周子瑜自去年開設個人社交網後，除了靠美貌征服樂迷，亦因她有更多機會以組合「C位」表演，得以發揮所長，進一步俘虜海外粉絲，帶挈她在日本的人氣更上一層樓。最近由日本樂迷票選的「最愛K-Pop男女歌手」排名亦大執位。

女歌手方面，活躍於當地的TWICE仍佔盡優勢，9人中有7人躋身10強。原本霸佔首3甲的TWICE日本成員Sana、Mina與Momo，今次分別下滑至第2、3、5位，一直屈居3人之後的周子瑜終於逆襲登上No.1，不少日迷驚嘆子瑜的盛世美顏，又激讚其歌舞較出道時進步不少。隊長志效攀上第4位；隊友娜璉與多賢進佔第6及8位，排第7位是TWICE師妹組合NiziU成員AYAKA。韓團BLACK PINK在日本的聲勢明顯遜TWICE，僅泰籍成員Lisa與Jisoo掹車邊，各自登上第9及10位。

男歌手方面，一直高踞No.1的天團防彈少年團（BTS）成員V跌至第4位，疑因去年與BLACK PINK成員Jennie爆戀情而失寵；隊友Jin趁機攝上冠軍位置，力壓排第2及3位的男團ENHYPEN成員NI-KI與Stray Kids成員Lee Know；BTS靚仔成員Jungkook霸佔第5位;「臉蛋天才」車銀優亦憑高顏值殺上第6位。