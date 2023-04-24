【是日通勝】

農曆三月初五

癸卯年 丙辰月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、開市、動土

忌：開渠、放水、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、31、39

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

金牛座：財運有上升之勢，可搵錢不可貪快走捷徑。

雙子座：好人唔怕做，將來遇困難才會有人幫你。

巨蟹座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

獅子座：不要亂發脾氣，情緒低落時，應暫停工作。

處女座：勿長時間對住電子產品，雙眼需要休息的！

天秤座：神經緊張，做事易失分寸，出錯機會大。

天蠍座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

人馬座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

山羊座：跟伴侶相處要學懂收放自如，才得人喜愛。

水瓶座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

雙魚座：戀愛運上升，可藉小事跟心上人拉近關係。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運強

（跌）馬 健康差

鼠：多參與公益活動，可拓展人緣添好運。

牛：運氣棒極了，財源廣進，要好好把握。

虎：自信心強，具挑戰精神，工作表現佳。

兔：人緣略差，不宜開玩笑，易尷尬收場。

龍：貴人出現，做生意易開單，多勞多得。

蛇：不宜憑直覺做事，以免出現嚴重失誤。

馬：是日沖煞，健康運差，要抽時間休息。

羊：已婚者要自律，跟異性太親近會有麻煩。

猴：幹勁十足，職場上不乏機會表現自己。

雞：易產生悲觀心理，做甚麼都提不起勁。

狗：不管多忙也要抽時間休息，易捱壞身體。

豬：感情運不如意，單身者容易受到欺騙。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

荷風送香氣，竹露滴清響

不經不覺已到4月尾，5月6日凌晨2時16分踏入廿四節氣之一「立夏」，標誌夏天的到來。不期然想起唐代孟浩然的詩句：「荷風送香氣，竹露滴清響。」意思指荷塘上的微風送來荷花的香氣，竹葉上的露珠滴落，發出清脆的聲響。

這幾年的流年木多，發現好多因木地年而產生的病徵，大部分跟血管阻塞、腦梗等問題有關，同是水不夠，也就是說五行陰陽得不到平衡。

木多，自然水不夠，五行缺水的朋友也同樣發生問題，如身在大運中仍可減輕衝擊。因此除了布好風水陣，忌木的人士宜把家中植物減少。我在廈門認識一位大學教授，因工作和學術關係，全屋好像圖書館，加上喜愛種植物，但為甚麼以前沒有事發生，因為他不知道自己進入一個大運合了木，加上這幾年木地年便應驗出來。

我們出生的年月日時，好比DNA一樣，可以解讀箇中密碼。我們不是有神力，是懂得計算出來而已，知者智者，才可做到趨吉避凶，減少傷害，治未病。再按節氣的特點，順應不時不食，就可防止病從口入。