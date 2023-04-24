周吉佩壓李佳膺《中年》歌王　節目添食招海外唱將

收視高企的節目《中年好聲音》昨晚舉行決賽，6強選手使盡渾身解數爭獎，最終由周吉佩爆冷跑出奪冠，李佳及羅啟豪位列亞軍及季軍，而「觀眾最愛好聲音」得主是龍婷。賽前更宣布兩大喜訊，除了大隊下月舉行的演唱會加開一場，《中年》第二季昨晚賽後即開始接受報名！

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》去年11月底首播，一眾參賽者經過5個月的過五關斬六將，打入六強的李佳、羅啟豪、龍婷、吳大強、周吉佩及顏志恒，昨晚在電視城進行《中年好聲音登峯之戰》，爭奪冠、亞、季軍。由於觀眾人數眾多，雖然大會不斷加設座位，但仍未能應付需求，不少觀眾要站立睇騷，並於鄰廠開大電視，惟觀眾仍不滿鼓譟，最終無綫送出《中年》演唱會門票平息事件。

節目由支嚳儀、鮑聖光、李思林及曹敏寶等26強參賽者，聯同主持車婉婉及林曉峰合唱Beyond的《不再猶豫》揭開序幕，及後婉婉宣布下月13日舉行的《中年好聲音夢想成真演唱會》門票推出後供不應求，故即席宣布加推翌日下午場，一眾選手聞言即表現振奮，全場歡呼聲不斷！

賽事分成兩個回合，6強參賽者各自獻唱快、慢歌曲各一首，打頭陣上陣的李佳穿閃閃連身裙演唱《明日話今天》，老公及囝囝穿着印有「佳佳」字的衞衣，在台下舉燈牌以示支持，惟她初段表現失準，被評審指她輕敵，結果獲得86分。緊接出場是演唱《忘情號》的羅啟豪，評審呂方及張佳添指其咬字幫到手，最終獲得89分。而周吉佩獻唱《Forever Love》表現不俗，評審張佳添踢爆他穿紅底添運勢，他以91分暫時成為最高分參賽者。龍婷以《我曾用心愛着你》迎戰，一臉自信的她被嫌選歌欠時代感，最終失分不少，僅得84分，令人大跌眼鏡。顏志恒獻唱許志安的名曲《爛泥》獲83分，大熱門吳大強獻唱《吻別 x Take Me To Your Heart》，兒子吳偉豪在台下舉燈牌力撐，評審呂方評他普通話差少少，最終與龍婷同分。

快歌部分，李佳獻唱《熱情的沙漠》時投入跳唱，現場氣氛急升；羅啟豪唱《疾風》及周吉佩演繹陳慧嫻的《跳舞街》，而龍婷獻唱林憶蓮的《瘋了》、顏志恒以《拒絕再玩》上陣，吳大強則以《Sway》迎戰。

參賽者工作不斷

擔任頒獎嘉賓的無綫總經理曾志偉，宣布《中年》第2季開始接受報名，對於節目收視高至25.6點，他直言大感驚訝：「初時覺得個節目名好老土，後來認為要淺白，令家庭觀眾嚟報名。呢個世界有好多人發過明星夢，後來好腳踏實地做嘢，依家想再上台唱歌，都係想追夢同圓夢。大家咁支持參賽者，因為佢哋嘅社會經驗好夠、有故事，好觸動到人。比賽係Live，因為想睇佢哋現場表現。」至於第2季有何新元素？他表示有機會加入海外參賽者：「如果新一季反應好，可能做多一季先至搞海外參賽者嚟香港參加。（三甲係咪簽約無綫？）好難講，好多人打嚟叫佢哋做騷、唱歌、剪綵，完咗之後要睇佢哋嘅心態，同埋了解如果只做全職藝人係咪維到生，都要尊重佢哋決定。」

而擔任評審的譚詠麟大讚各參賽者均有獨特風格：「平時佢哋都好有經驗，因為有好多演出機會，整體覺得佢哋不斷進步，呢半年以嚟帶咗好多嘢畀香港人，畀大家知道原來把握機會去追夢，機會就會喺度。」