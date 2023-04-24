雨中賞魚　掌上移動「水族箱」？

經過連日的雨天，令人的心情都彷彿提不起勁來，雖然令人雀躍的雨後彩虹並不常見，不過雨天中的小確幸還是有辦法可以自製的。說的當然是一些設計精緻的雨傘啦，單是打開就令人心情大好，就如日本雜貨品牌「YOU+MORE!」近日新推出的水族館透明傘，不但設計夢幻，而且與雨天的相配程度簡直直達100%，令人好想擁有！

這次推出的水族館透明傘是與日本的名古屋港水族館合作設計而成，以當中的兩個水族箱為圖案原型，製作出「ライブコーラル水槽の透明傘（活珊瑚水族箱透明傘）」與「イワシトルネードの透明傘（沙丁魚龍捲風透明傘）」，前者利用透明傘的透明感，加入水的層次和光的反射，把水族箱重現在傘上。而後者則重現水族館的人氣活動「沙丁魚龍捲風」，乍一看閃閃發光。傘上的圖案、顏色更由飼養員「監督」而成，確保其逼真的程度，絕不馬虎。

除了雨傘外，這次合作還推出了3款透明小袋，同樣以3個真實的水族箱為範本，包括與雨傘相同的「活珊瑚缸」與「沙丁魚龍捲風」，以及大堡礁為主題的水槽，猶如一個個小型的水族箱。透明袋的正反面有不同的印花，極具立體感，同時透明的設計亦方便使用者查看袋內的物品，顏值與實用性兼備於一身。

以上這些不一般的「水族箱」都正在Felissimo預售/發售，約5月底亦會在名古屋港水族館有售，有計劃去當地旅遊的朋友不妨考慮它們作為手信候選。