中年好聲音︱周吉佩前港姐妻再上節目：我最初係反對

無綫真人騷《中年好聲音》圓滿結束，周吉佩爆冷奪得冠軍成王者，亞及季軍分別為李佳及羅啟豪，而大熱門龍婷分數僅得第4名，但獲「觀眾最愛好聲音」。比賽結束之後，無綫邀請得獎者及其家人亮相「王者誕生」節目，曾參加港姐選舉的周吉佩太太黃彥欣表示：「我最初係反對老公參賽，因為佢之前經歷，令佢沉得好緊要，我唔想佢嘥時間，佢真係好堅持，唔敢話我知，就偷偷去報名。估唔到呢個節目令我睇到除咗佢，仲有好多參賽者一齊去追尋一個夢，打動咗我，令我知道，係我冇夢，其實係好多人都有夢。」而周吉佩的前樂隊sp'ACE隊友阿健表示戥周吉佩開心，自己亦感動到眼濕濕。周吉佩表示一直以來的成績都不太好，但今次放開了，視作表演，又認為其他參賽者都表現得很好，大家只相差很少：「我自己都喜出望外」。

亞軍的李佳獲外籍老公及兩名兒子到場支持其老公大讚太太表現很好，在他心目中是冠軍。被淘汰的曹敏寶見周吉佩獲獎時爆哭，她分享感受時再次忍不住流淚，因為見到周吉佩追夢的決心，令她自己也覺得贏了。帶病上陣吳大強表示很多事情都控制不到，但自覺體力可以應付，更豪言80歲會再參與《中年好聲音》。

另外，網上即流出2007年，周吉佩參加《有線電視線動真音樂全港歌唱大賽》片段，周吉佩奪得亞軍，而曹敏寶則奪下季軍。及後周吉佩成為有線電視旗下驕陽星藝館的歌手，最後於2008年出道，推出個人EP「Getting Start」。當時第一首派台歌《家教》找來了林夕填詞和Eric Kwok作曲，在電台曾經上榜第8名。