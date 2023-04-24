片場槍擊案暫撤銷　艾力寶雲被爆已秘密開工

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）2021年10月於新墨西哥拍攝他主演兼監製的西部片《Rust》，綵排時誤開道具槍射殺女攝影師Halyna Hutchins與射傷男導演Joel Souza。Halyna家人早前入稟控告艾力與相關人士過失殺人罪，但最終日前宣布因等候控方作進一步調查而將案件暫時撤銷。在事件發生後一直停工的艾力，原來之前已秘密復工拍攝電影《Hollywood Heist》。

今次是他在意外發生後的首個工作，除了艾力之外，同片還有男星米奇洛基（Mickey Rourke）以及Nick Cannon，在拉斯維加斯及西班牙取景，上周於洛杉磯拍攝完畢，艾力在片中同樣飾演演員，未知他會否在片中有開槍鏡頭。拍完新片之後，他前日亦已到蒙大拿州復拍「出事電影」《Rust》，影片的律師日前透露將於5月完成，亦表明拍攝過程中不會有涉及任何槍械的鏡頭。有傳媒影到艾力開工首日以西部牛仔Look於片場食飯。

另方面，艾力的妻子Hilaria前日於社交網公開被老公抱抱的溫馨照片，只簡單放了一個紅心emoji。Fans留言回應表示替他們高興：「順利度過了一個非常艱難的處境，你們對彼此充滿了愛和尊重。」