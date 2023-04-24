Hello Kitty控必睇！聯乘款式可愛爆燈

召喚各位Hello Kitty迷！Hello Kitty已經融入不少時尚品牌的設計當中，不再顯得稚氣，大人都可以駕馭到，就連BLACK PINK成員Jisoo都是忠實擁躉。今次adidas Originals與日本Sanrio再度聯名推出兩款鞋款。作為忠實Fans的你又怎能夠錯過，接下來為大家介紹鞋款的各種可愛細節，一定能夠萌爆大家的少女心！更同場加映Hello Kitty手袋，讓大家輕易搭配出可愛風格。

Y2K風格Hello Kitty波鞋

聯名鞋款處處都彰顯出可愛細節，推出了包括經典鞋款Stan Smith與FORUM BONEGA W的兩款鞋款。Stan Smith型號與上一次聯名的刺繡印花風格不同，鞋款直接將立體的Hello Kitty公仔作為鞋袋扣點綴鞋面，可愛程度直接滿分！鞋子的內襯飾有各種Sanrio朋友的印花，例如布甸狗、My Melody等。鞋側的標示也從品牌Logo換成「 Hello Kitty and Friends」，暗示了其他角色出現在鞋款之上，十分可愛！而FORUM BONEGA W就有着濃厚的Y2K風格，將Hello Kitty標誌顏色鍊子扣在鞋面上，而且更有各位絲打喜愛的增高設計，讓個子嬌小的人都能夠輕鬆駕馭。

同場加映：

時裝品牌ANTEPRIMA推出的品牌標誌性的 Wirebag 編織手袋多年來受到各位時尚達人喜愛，今次再度與Sanrio 的人氣角色Hello Kitty推出多款手袋。將可愛臉龐與立體的紅絲帶加入手袋設計之中，備有多種大小尺寸。容量大到可以裝下很多行李，好像在各種場景都派上用場。Mini手袋款式均配有有可拆卸鏈條，大家可以手提、單肩揹等多種穿戴方式。