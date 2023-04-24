大啖人氣台菜　感受寶島風味

台灣夜市的小食多不勝數，坊間遍布火鍋店和茶飲店，很多人已急不及待到當地一遊。其實在香港，也有很多台式美食選擇，近日不單有新台灣食店供應傳統美食，還有台式火鍋新品，偶然還可以來一杯台式飲品，還未買機票過去掃街的話，不如先在香港來一個台食預演喇！

正宗古早味

去台灣，第一站首選夜市，尖沙咀新開的麻吉灶咖，菜單選擇相當豐富，內有多款夜市人氣美食，麻吉蚵仔煎、紅燒牛肉麵、刈包、蚵仔麵線和鹽酥雞等一應俱全，當中的麻吉鍋，內裏有齊鴨血、臭豆腐、台灣香腸、墨魚丸、豬肉丸、肥牛片、豬肉、枝竹、鵪鶉蛋、金菇和娃娃菜等食材，加入豬肉雞湯、番茄湯或麻辣牛肉湯內慢烚品嘗，最啱和朋友分享。店內亦有台式珍珠奶茶、果茶或芝士奶蓋等供應，邊吃邊飲最開心。

金鑽鳳梨入饌

台灣出產的水果世界知名，茶木台式休閒餐廳由現時至6月4日以台灣金鑽鳳梨作主角，推出「鳳梨般的夏天」菜單。鹹食有金鑽鳳梨香煎沙朗配野菌藜麥飯和蜜汁燒豬小腿配火炙金鑽鳳梨，甜品是分量十足的原個金鑽鳳梨愛玉冰，由上到下依次序放置加了果肉和果仁的忌廉、椰香鳳梨沙冰、2片鳳梨果肉夾住愛玉，吃時可加點煉奶或酸梅粉提升口味。另外還有金鑽鳳梨蝶豆花柑桔和冰爽鳳梨沙冰等4款特飲，讓你由內到外都咁清爽。推廣期間惠顧午餐、下午茶或晚餐，可以優它價享用原個金鑽鳳梨愛玉冰，又或加指定價錢升級品嘗新系列飲品1杯。

新店限定

台灣有很多特色茶飲店，每間都有不同的特點，來自當地的「不要對我尖叫，日常茶間」近日於將軍澳開設新分店，特別推出2款新店限定，法式焦糖布丁奶茶烤奶蓋以阿薩姆奶茶配焦糖燉蛋製成的奶蓋，香甜無比，另一款法式焦糖布丁可可牛奶，選用厄瓜多爾的可可帶出焦糖布丁的香甜。配同樣限定的法式焦糖布丁窩夫餅，風味一致。同時間，品牌全線推出以愛文杧果作主題的飲品和小食，包括愛文杧果青茶加晶球、愛文杧果椰果氣泡飲、愛文杧果冰沙厚奶蓋和愛文杧果甜厚奶蓋窩夫餅。為慶祝新店開幕，由現時至8月7日，於將軍澳店選購任何飲品，都會直接升級至大杯。

大玩黑白食材

台灣麻辣火鍋在本地是人氣美食，好呷台灣火鍋以當地遊戲黑白猜作靈感，推出全新「黑白ㄘㄟ吃到飽」期間限定餐目，餐廳搜羅了大量黑、白色的食才入饌，黑色美食就有養生黑蒜雞湯鍋配酥炸墨汁墨魚排、黑腐竹、墨汁黑魚籽腸、烤墨汁香腸片和墨汁花枝丸等，白色代表有胡椒杏汁豬肚湯鍋、鹽酥豆包、白豆皮、花枝香腸和雪耳，還有黑白混搭的紫菜響鈴卷、涼拌皮蛋肉鬆豆腐和黑糖珍珠豆花等，單是從顏色分類已經相當過癮，美味之餘又是一個打卡好題材呢！