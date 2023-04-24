連詩雅甜晒3卡鑽戒　陳家樂計劃6月歐遊度蜜月

現年36歲的陳家樂與34歲的連詩雅（Shiga）拍拖三年，今日（24日）拉埋天窗，假尖沙咀的酒店舉行婚禮，他們中午筵開30圍宴請朋友，晚上則筵開20多圍宴親戚。行禮前一對新人忍不住感動落淚，要補妝後才能行禮。儀式完成後，兩人拖實到大堂接受傳媒訪問，新娘子穿上低胸婚紗谷胸上陣，並戴上3卡的鑽石求婚戒指及婚戒，高貴性感，兩人全程笑不攏嘴，並應記者要求咀嘴近兩分鐘。見兩人心情仍未平復，仍然眼濕濕，Shiga直言很激動，但家樂就否認行禮時淚灑當場：「我冇喊，係佢喊，我好開心，最激動個位係咁多人面前，見證我哋呢段路，好感動，好多人睇住我哋成長，好激動，依家心情輕鬆晒。（前一晚瞓唔瞓得着？）我冇瞓過，呢幾晚都瞓唔着，好多謝今朝衛詩雅打畀我叫我起身。」

他稱宣讀誓詞時也很感動：「有部分誓詞係我自己寫，我諗住搞笑吓玩吓佢（Shiga），點知自己畀自己感動到，我話雖然佢講廣東話，大家聽唔明，佢講英文我又聽唔明，但冇論佢講咩，我都會聽佢話，不過當時太激動，我講到甩甩漏漏。」Shiga稱對老公誓詞感滿意，因為平時大多是Shiga講情話，家樂少講肉麻說話，問到Shiga的誓詞內容？她說：「我講得正常啲，話大家一齊成長、互相包容，佢係搞笑版，我係正經版。」她又指知道家樂為婚禮大為緊張，感受到他付出很多，笑言：「佢平時好緊張踢波，但佢為咗個婚禮波都唔踢，好多晚都瞓唔到，比我仲緊張，佢喺好多事處理上比我強，我哋一凹一凸剛剛好。」家樂聞言稱不要講到他很偉大，並自爆有睇波，由於Shiga將要到外地三個月拍劇，未知何時度蜜月以及Shiga婚後首個生日亦未必能一齊慶祝，家樂提議：「我尋日睇曼聯，佢哋贏咗決賽，我未去過歐洲，Shiga去過歐洲，英文又叻，可以做我導遊，我哋6月可以去歐洲度蜜月同睇決賽，我依家正式向公司請假。」

問到婚後是否不設防？兩人稱順其自然，至於是否要生夠一隊足球隊？家樂笑言：「盡力而為。」Shiga坦言生不難，但難在教很難，家樂叫太太要增肥，她承諾會努力。另外，講到過百萬開門利是，家樂更正只是＄13140，並在利是上寫了高抬貴手，獲大家接受，對於被投訴接新娘時，全部遊戲由兄弟頂上，他理直氣壯地說：「如果唔係要兄弟做咩！」Shiga即幫口說：「我哋趕時間，所以叫咗佢哋唔可以整亂家樂個個，但佢都有着美少女戰士嘅衫。」講到花球最後由泳兒接到，家樂謂原本想安排給衛詩雅，對方得悉後即時消失不見。