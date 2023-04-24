白鹿自稱「小母狗」捱轟　網友怒插：沒文化！

內地上位女星白鹿最近同藝人羅雲熙主演嘅內地仙俠劇《長月燼明》創下超高熱度，兩人人氣水漲船高，不過白鹿就被挖出過往受訪片段，2019年佢同許凱拍檔主演古裝劇《招搖》，當時佢接受媒體訪問，被問到電視劇播出後觀眾最喜歡嘅位係咩？白鹿回應：「女霸總和小奶狗的故事，然後後期又變成男霸總和小母狗的故事，反正就是挺有意思的。」引嚟網友砲轟「她怎麼說得出口的」、「把女性稱之為『小母狗』，這個詞太具有侮辱性了」、「沒文化說話不過腦子」等。轉頭白鹿再被網友挖出佢過去發文經常自稱係「男人」、「我本身比較排斥娘的東西」、「我真的就是個男人，大家都知道」等言論，令網友更猛烈批評佢貶低女性。

網友聲討音浪漸高，白鹿尋日（23日）就耍冧道歉，指自己冇用恰當嘅方式表達自己：「這幾天，因為過往的言論內容，引發了很多討論。我的確沒有用恰當的方式表達自己的觀點和想法，給大家帶來了不適，我深感抱歉。

這次大家的批評對我是一個很重要的提醒，以後會更加嚴格約束自己言行，避免使用不恰當、不尊重的詞彙。

最後，我再次為我這些不當的言論表示歉意！並且向所有支持和監督我的人表示感謝！」