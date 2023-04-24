【旅行注意】別赤腳？勿摺被？住酒店「7不做」

旅行住宿酒店，除想住得開心，也希望住得有品，既能盡情享用房間，也不給房務員添麻煩。根據資深酒店房務員的經驗心得，住客在酒店住宿期間，如想有愉快住宿體驗，建議最好別做以下7件事：

（1）房內不要赤腳走

住酒店當然想盡情放鬆，故不少房客習慣踏進房，即脫鞋赤腳走，因為深信房間已清潔妥當。事實是房務員在打掃房間時，也是穿着鞋子，來檢查房間的經理，也是穿着鞋子，可想而知客房地板有多「清潔」，尤其是藏污納垢的地氈，故建議你最好穿上拖鞋住宿。

（2）房卡別放近手機

在酒店住宿期間，房卡無故失效，也時有發生，但事實上也非全無原因，因為如把房卡貼近手機，房卡可能會因此失效。另一原因，是酒店已事先設定房卡，在退房時間後會自動失效，故此外出歸來後才發現房卡失靈，這時只要回到前枱「換卡」便成。

（3）白色私物別放床

你的私人物品，如果是白色的，例如耳機、手機、頭飾及貼身衣物等，盡量避免放酒店床上，因為酒店床具大都是全白色，白色物品藏在其中，在趕忙執拾行李退房時，很容易被忽略給遺留房中。

（4）退房別自己摺被

很多習慣有條有理的客人，即使住酒店房，也會把用過的杯子、拖鞋、浴衣及被舖等，在退房前都摺好「原封不動」地放回原位，以為是「有手尾」表現；但其實這樣會誤導房務員，以為它們未曾使用而不作更換，結果害慘下輪房客。故此用過物品，毋須過度整理。

（5）穢毛巾別放原位

同樣地使用過的酒店毛巾，不要摺好或掛回毛巾架，應該是捲在一起，最好集中放到浴缸中，方便房務員收拾，並更換清潔的毛巾。

（6）垃圾別自行分類

雖說在很多國家，都有把垃圾分類習慣，去旅行入鄉隨族，都想把自己房間垃圾自行分類，做個好房客。但其實不同地方，都有不同垃圾分類方法，若然房客不慎分錯，房務員也只能倒出來再重新分類。故此房間垃圾，你不用特別分類，但一定要包裹妥當，免得房務員倒垃圾出來分類時「殘渣四濺」那麼惡心。

（7）離開退房要關門

很多旅客在離開房間往退房時，都習慣不關房門，以為是方便了房務員來打掃清潔；但其實在退房完成前，酒店房間內物品若有損壞或遺失，都要由住宿房客負責，換言之退房前若有人走進你房破壞或偷竊，一切損失都會算在你帳單上，故此離房前記得關門。