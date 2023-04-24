本日日本：鐮倉另類鐵道體驗　睇電車送飯

提起日本神奈川縣南部城市鐮倉，大家可能第一時間想起經典動漫《男兒當入樽》的名場景「鐮倉高校前」站旁的平交道，或者豐富的歷史古蹟，以及山海環抱的美景。其實當地還有耀眼的配角，就是穿梭鐮倉站與藤澤站之間的路面電車江之島電鐵（簡稱江之電）。想體驗這架復古情懷列車的魅力，除了坐上車廂沿線漫遊外，鐮倉也有不少坐落路軌旁的餐廳食肆，可以邊食邊近距離欣賞列車的風采，鐵道迷一定不能錯過！

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超近距離 眼前掠過

想看到江之電在眼前近乎貼面駛過的景象，必到距離江之電稻村ヶ崎站約2分鐘步程的咖啡店Yoridocoro (ヨリドコロ)。該店由建於大正時代的木造古民宅改裝而成，正正開在江之電的路軌旁，店子也利用這個優點，無論室內或室外都設有看到列車經過的座位，其中最富話題性的，莫過於室外只有兩席的露天座位，前後均無遮擋勁開揚，作為座上客可看到江之電在相距不足1米的距離下飛快掠過，那份震撼感絕對令人興奮難忘！電車每隔約14分鐘出現一趟，由於速度極快，想打卡留念絕對要打醒精神兼做足準備。不過望電車的座位有限，能否有緣坐上要講彩數。食物方面，店主老家本身經營魚乾專門店，而店舖的魚乾定食亦甚受歡迎，提供的魚乾以駿河灣及相模灣捕獲的海產為主，包括有竹筴魚、刺鯧及金梭魚等選擇，食客通常會多點一客招牌「雲朵蛋」來拌飯，由於「雲朵蛋」外形可愛，特別受女生歡迎。另有Cafe必備的雪糕及多款蛋糕等，同樣令人回味。

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名廚出手 鮮蔬入饌

另一間AWkitchen Garden鐮倉同樣是能近距離欣賞江之電的餐廳，由鐮倉站西口步行5分鐘即達。餐廳由熱愛蔬菜料理的名廚渡邉明（Akira Watanabe）所開，餐廳名字AW取自渡邉名字的首字母，於東京市區有很多分店，鐮倉分店的最大賣點是設有露台席，可在超近距離欣賞江之電擦身而過。這裏也會不定期舉辦市集或其他活動，是當地居民交流的好地方。選擇戶外座位的話可於外賣櫃位點餐，快捷方便，由於空間寬敞，氣氛悠閒，非常適合帶着小朋友的家庭用餐。室內空間也很闊落，挑高的天花板搭配木製建築，感覺溫暖舒適。提供各式蔬菜、手工製意大利粉及意式料理。蔬菜由渡邉親自走勻日本各地採購回來，也有附近農場生產的三浦和湘南蔬菜，以及當地捕獲的新鮮海鮮，不時不食，絕對夠鮮！推介食品有意大利名物熱沾醬，用新鮮蔬菜點來吃，好清新，還有百分百手作香辣茄醬短意粉，其他如沙律、薄餅等都十分出色，讓客人品嘗到屬於鐮倉的鮮甜美味。

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意式風味 絕無添加

距離鐮倉站西口約150米、主打正宗意大利雪糕Gelato的GELATERIA SANTi，亦是當地人氣「電車店」。店主夫婦曾到50個以上國家旅遊，於遊覽意大利期間初嘗Gelato，一試愛上，更專程到當地學習製作技術，由選擇食材、編製食譜、衞生管理、經營店舖等統統學到，回到日本便開了此店。店內配方以店主在意大利學到的理論為基礎，非常重視製作時水、糖、脂肪、牛奶的成分比例，並根據原料和天氣進行調整。口味方面，店舖推出逾100款口味，每日會供應當中12款，除了榛果杏仁朱古力、卡布奇諾等意大利傳統味道外，另有使用鐮倉產的蜂蜜、近郊產蔬菜等款式，還有根據季節而定的水果口味，加上所有出品都不含防腐劑、色素等人工添加劑，及原材料亦不含農藥，所以得到甚多食客捧場。除了Gelato夠吸引，店子後方更可看到江之電在眼前駛過，不妨坐在椅子邊吃邊以列車為背景打卡。每杯售¥400起（約HK$23）。