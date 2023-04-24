姚焯菲同200名「小菲象」燒嘢食　贈幸運兒珍貴禮物

「聲夢」歌手姚焯菲（Chantel）的官方後援會（CFC)）於昨日（23日）舉辦「小公主•小菲象•小出走」粉絲見面會，約200名粉絲「小菲象」踴躍出席，跟偶像渡過了愉快下午。剛從加拿大回港的《聲夢傳奇》學員林君蓮更驚喜現身，為聚會增添氣氛。

粉絲見面會在大美督的一個燒烤場舉行，CFC特意安排日前推出的「《小出走》宣傳車」於場地內停泊，除了讓「小菲象」任「打卡」留影外，宣傳車的移動舞台，更讓Chantel即席獻演唱。

Chantel於活動期間，再次現場演唱最新個人單曲《小出走》，發揮穩定，更主持了抽獎環節，抽出多名幸運兒，獲贈一系列珍貴禮物，包括有Chantel親筆簽名的「《小出走》主題行李箱」、簽名T恤等，令現場氣氛高漲。

最後，Chantel更含淚演唱她去年的派台歌曲《#BFF》，感謝「小菲象」的默默支持和等待：「多得你傻傻等我，多得你時時找我，日子怎樣過，往往有你最在乎我，你好得太傻。」似在訴說Chantel與「小菲象」間的友情，並預告將於7月再度回港，跟「小菲象「見面。

她提及日前已完成錄製第4首個人派台歌曲，將於7月發布。雖然她今次只能把握學校假期，短暫回港工作，但已多次出席公開活動，並推出今年第1派台作品《小出走》，新作品推出後，網上音樂平台收看次數，推出至今約1星期已近90萬；亦曾於網上廣東歌排行榜高踞榜首，可見她人氣未因返港而減弱。