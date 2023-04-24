Uncle Ray生前稱遭醫護搞下體　契仔控訴主診醫生3宗罪

資深音樂人Uncle Ray（郭利民）於今年1月13日離世，事後其契仔周舜河向外界申訴，指契爺去年11月入住伊利沙伯醫院期間，曾遭不合理對待，他今午（24日）更於Uncle Ray生前住所會見傳媒，力斥契爺主診醫生的不是，直言已向醫委會正式作出投訴：「我唔係要賠償，而係要真相，唔會再推搪，同埋希望啲唔專業嘅醫護，唔會再重蹈覆轍咁對待老人家。」

他指對主診醫生有3項質疑，包括道德問題、對病人的責任，以及專業失德：「好似插尿喉，佢哋話Uncle Ray表現算平靜，但Uncle Ray曾同我講好唔舒服，亦表示曾經同醫護講過，唔好再搞佢陽具。事後院方話唔記得通知家屬插咗喉，但當時Uncle Ray已經被綁手，反抗唔到…」此時周舜河痛哭。談到Uncle Ray留院時患二級褥瘡，他謂：「褥瘡應該係一級級咁上，醫院竟然話唔知，一發現Uncle Ray已經係二級喇。佢哋話每4個鐘有幫佢轉身，究竟係咪因為插咗尿喉唔方便，所以根本冇做到呢？」

而Uncle Ray入院後患有肺積水，主診醫生表示自己可以排走，未有多加處埋，後來成功轉院後，新主診醫生卻表示肺積水相當嚴重，排水一陣已錄得2,000毫升﹗他又表示：「Uncle Ray入院冇耐，同房有病人確診新冠肺炎，醫院未有主動調房，後來係我出聲先轉去觀察病房。本來Uncle Ray冇心臟和腎衰竭等跡象，但食咗抗生素後，病情就開始出現嘞，我唔知係咪有直接關係，但希望醫院出示病歷澄清囉。」最後他指自己只是契仔身份，並非直系親屬，能否追究，以及醫委會是否開庭，目前仍等待通知。