五月天睽違4年香港開騷　半裸High唱誠意爆燈

「台灣天圑」五月天將於在4月14、15、16、21、22、23日一連二周於香港中環海濱活動空間舉辦「好好好想見到你演唱會」，成本斥資上億港幣呈現最磅礴壯闊的演唱會，總共提供3600張門票邀請公益團體，6場祭出6大寵粉絕招，包括「提前唱響香港！ 超前於4月赴約，相約下次不會讓歌迷久等」；「最長歌單！ 6場18次安歌，應歌迷要求點歌獻唱26首」；「五月天Running Man全港啟動！ 冠佑開放歌迷捕捉請吃飯」；「無所不在菜頭粿！ 每場演唱會尾圖的小驚喜，菜頭粿拿着雞蛋仔、魚蛋、蛋撻、菠蘿油等美食與歌迷同樂」；「五月天就是要倔強見到每個歌迷！ 與不能相遇區隔空Say Hi」及「結他雙帥坦誠相見！」

五月天闊別香港歌迷4年，怪獸表示：「時間真的過很快，已經來到最後一場，謝謝大家等我們4年，吃了佷多美食，也跟老朋友見面，也去主題公園玩過很充實，這幾年雖然記憶力有變差，但我很確定今年香港的記憶，我一定會記得。」石頭則說：「謝謝大家這幾天招待五月天，讓我們看了很多風景，看到你們笑容。」又謂最開心是歌迷沒有忘記樂圑，還自爆曾在沒戴口罩及帽子下曾外出食飯，結果沒有人認得出。

冠佑又謂明年來港前會私下到遊香港，承諾如在街上有歌迷和他打招呼，就會請食飯作回禮，現時最想將歌迷的歌聲打包帶回台北。阿信真情告白地說：「我懷疑在香港有小偷，把我們的時間都偷走了，偷時間就算了，你們還要偷走五月天的心，明年我們回來的時候記得還我們。」

在演唱會中間休息的期間，石頭除到訪朋友的音樂工作室，怪獸帶家人到主題公園玩；瑪莎舉辦了簽書會，阿信到處遊覽；最特別的是和喜歡了半輩子的偶像周星馳見面，周星馳更宣布和五月天達成共識創立「限定六月天」，正埋首於單曲創作，令粉絲期待。