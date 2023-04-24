魏浚笙博到盡自資50萬拍新MV　半裸騷肌勁吸睛

新世代男神魏浚笙（Jeffrey）的新歌《遺忘了初心的我們》MV在昨日其25歲生日出爐，今次同樣由他自資新歌和拍攝MV，製作費高達50萬，他說：「喺香港做歌手係一件唔容易嘅事，我希望每首歌都能用美麗嘅畫面來詮釋。」為了讓製作團隊有足夠的資源，並為樂迷帶來更好的作品，Jeffrey在生活上慳住用，務求預留更多製作費，盡力為夢想付出。

MV的製作團隊全部來自電影班底，正忙於拍攝電影的Jeffrey戲接戲，利用了僅餘一天的空檔，直踩30小時無休息下完成MV拍攝，他十分感謝製作團隊的配合和全力支持，MV中他不僅有靚仔的出浴畫面，還與女主角演繹了充滿電影感的愛情故事。從冷戰到回憶戀愛時的激情，再到同居時的甜蜜，一步一步尋回初心。

Jeffrey從不隱瞞現實生活中已有穩定的女朋友，MV中應導演要求加了不少情侶親密互動的情節，如擁吻、床上互攬和纏綿等。被問及有否向女友「備案」，他指大家都知道他的女朋友是工作夥伴，相處多年已建立信任，女友都明白這是工作需要，加上拍攝過程中有共識和默契，所以不擔心對方會吃醋。他認為在MV中表現的甜蜜感情，都是基於對女朋友的想像，所以情感是真實的。他說：「我希望睇完MV嘅朋友們，可以領悟到初心係維繫一段感情嘅基石，亦係我對25歲自己嘅寄語。人繼續長大，要記住做每一件事，都要抱住初心不變來繼續向前，就算一時遺忘咗都唔好驚，尋回初心就可以。」