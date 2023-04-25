【是日通勝】

農曆三月初六

癸卯年 丙辰月 癸丑日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、捕捉、納畜

忌：出行、動土、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、26、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：謀事力不從心，易顧此失彼，勿多管閒事。

金牛座：財運稍遜，投資宜審慎，謹記貪字得個貧。

雙子座：工作表現不似預期，只怪自己做事不上心。

巨蟹座：愛情運最強，笑多一點，另一半會更愛你。

獅子座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

處女座：事業運不錯，易獲貴人提攜，但財運一般。

天秤座：幸福不是必然！面對感情抉擇要忠於自己。

天蠍座：心境平和，多做有意義的事，運氣會更好。

人馬座：好運到來，生活愜意，沒有問題會難倒你。

山羊座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

水瓶座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

雙魚座：眼前機會只是鏡花水月，慎防遇上桃花劫。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 士氣差

鼠：工作順利，有出差機會，可大展拳腳。

牛：偏財運不錯，但只宜小賭，切勿沉迷。

虎：事業運如日中天，自身才華有望發揮。

兔：享受忙碌，做事不急不躁，易獲佳績。

龍：不安感湧上心頭，覺得有麻煩找上門。

蛇：努力拓展人脈網絡，對事業大有益處。

馬：舊問題未解決又有新的煩惱，心情極差。

羊：是日沖煞，情緒低落，做事易錯誤百出。

猴：桃花旺，單身者易遇上令你心動的人。

雞：得到身邊人的尊敬，好好享受生活吧！

狗：原定計劃被意外事故打亂，心急如焚。

豬：出現入不敷支情況，花錢忌大手大腳。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

鼻主財

相書有云：男士以鼻為財星。原來觀察人的鼻子形態，可以知道其人的財運如何！

首先，要明白鼻子由幾個部分組合，鼻子是由山根為起點，然後拱起為樑，再下便是鼻頭及鼻翼了。

山根即是兩道眉之中間，是為鼻之來龍處，一般要求山根粗大和夠高，表示鼻之氣勢大，財氣可源源不絕而來。若山根扁平不起，表示鼻之來氣弱，財源自也是大極有限了。

其次，是鼻之中段即鼻樑處，要求豐滿高隆有肉，一生財運自是不凡，最忌骨露無肉而瘦削，必連帶財運蹇滯了。

最後，便是鼻準頭及兩邊鼻翼，也是要求鼻準圓潤有肉，鼻翼兩邊之肉厚實，那麼財運一生也富足。若是鼻準尖削，兩邊肉薄，一生的財氣自然也不富足，只許小康而已。

當然，也要觀其鼻孔是不露、小露或大露。如鼻孔只露少許的話，主其人用錢比較大方，若在對面也不見其鼻孔的，為人一定斤斤計較，不捨得花費，正一孤寒財主也。但若鼻孔大露，正是俗語所謂「插蘇鼻」，一生必財來財去，十分之難聚財。