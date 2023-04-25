娛圈單打︱中年聲音非造馬　細思賽果極合理

經過半年漫長的淘汰賽後，《中年好聲音》終於舉行六強決賽，結果由「吉吉」周吉佩奪冠，亞軍為「佳佳老師」李佳，季軍是「英國豪」羅啟豪。有人歡喜有人愁，賽果惹起部分網民不滿，質疑是造馬，更將吉吉的網上個人資料改成《造馬好聲音》冠軍。然而，賽果不合理嗎？

無可否認，吉吉一路走來載浮載沉，有好幾次更徘徊生死邊緣，但若有看過他在決賽當晚的表現，的確是愈戰愈勇，選唱的三首歌皆有好發揮，尤以《跳舞街》最令人驚喜。比起其他參賽者的四平八穩，吉吉無疑有眼前一亮的效果。又有網民質疑，36歲的吉吉豈算中年？但當71歲的吳大強也是中年，大家也就無謂太計較了。

其實，《中年好聲音》好看之處，就是給了一班有一定年紀、仍然有夢卻一事無成的滄海遺珠，一次重生機會。看吉吉得獎喜極而泣，坦言從來都冇粉絲，這個比賽卻讓他有了自己的粉絲，的確頗令人感動。但說到底，TVB始終是商業機構，得獎者是否切合公司需要，必然是一大考量。觀乎另一歌唱比賽《聲夢傳奇》「旺女唔旺仔」，造就了一班年輕貌美的女歌手，TVB欠的就是唱得睇得的男歌星。

吉吉雖然談不上靚仔，但高大得嚟個樣「QQ哋」，食到時下流行個勢。何況36歲是當打之齡，加以包裝和培養，也是可造之材。與其簽一個中年大媽或七旬叔叔，不如簽一個較後生的仔仔。明乎此，賽果合情合理之至。

至於其他參賽者，亦總算得到一個表現和發揮機會，贏了知名度，對將來的事業肯定也有幫助。