東方日報C1：陳家樂娶連詩雅　搞笑宣誓變喊包

36歲藝人陳家樂與34歲的連詩雅拍拖3年，終修成正果共諧連理。家樂為太太打造千萬星級婚禮，一日內連擺兩場婚宴，直言婚後會積極造人，開到口希望生夠一隊足球隊，連詩雅承諾會努力配合！

陳家樂昨日迎娶連詩雅（Shiga），在六星級酒店舉行盛大婚禮，中午筵開30圍宴請圈中好友，晚上則在另一間酒店筵開20席招呼親戚。新娘先後穿上中式裙褂、兩套華麗婚紗，全日配襯了共300卡的高級珠寶鑽飾，價值近千萬。家樂昨晨8時許聯同兄弟團浩浩蕩蕩去酒店接新娘，被姊妹團要求穿上美少女戰士服裝玩遊戲，最終順利抱得美人歸。一對新人之後在列隊歡迎下步出酒店，乘坐花車繞了3個圈行大運，兄弟團搞笑向家樂大叫：「你執到啦！」又稱呼Shiga做「陳太」，氹得她非常開心。

一對新人中午在酒店的戶外花園進行簽字註冊儀式，他們宣讀誓詞時不禁落淚，場面感人。2人之後拖實手受訪，徇眾要求下咀足兩分鐘，心情激動的他們一直眼濕濕，家樂死撐稱冇喊，事實上要用紙巾抹淚：「有部分誓詞係自己寫，諗住搞笑，點知畀自己感動到，講到甩甩漏漏，太激動，總之我會聽佢話。」他坦承連日來都失眠，前日完全沒入睡。

想歐遊蜜月捧曼聯

Shiga對老公的誓詞十分滿意，爆家樂平日甚少講肉麻說話：「我份誓詞講得正常啲，話大家一齊成長、互相包容，佢係搞笑版，我係正經版。」她知道家樂為婚禮大為緊張，感受到對方付出了很多，她笑說：「佢平時好緊張踢波，但為咗婚禮波都唔踢，好多晚都瞓唔到，比我仲緊張。佢喺好多事嘅處理上比我強，我哋一凹一凸，剛剛好。」她婚後將到外地拍劇3個月，暫時未知何時度蜜月，家樂趁機提議：「尋日睇曼聯贏咗波，我未去過歐洲，Shiga英文叻，可以做我導遊，或者我哋6月可以去歐洲度蜜月同睇決賽，我依家正式向公司請假！」

問到婚後是否不設防？他們表示順其自然，至於是否要生夠一隊足球隊？家樂笑說：「盡力而為。」Shiga坦言生育不難，但養及教就很難，家樂叮囑太太要增肥，她即乖乖承諾會努力。談到盛傳有逾百萬開門利是，家樂更正只是13,140元，並在利是上寫了「高抬貴手」獲大家接受。對於被投訴接新娘時全部遊戲由兄弟頂上，他理直氣壯說：「如果唔係要兄弟做咩！」Shiga即護夫說：「我哋趕時間，所以叫咗佢哋唔可以整亂家樂個頭，但佢都有着美少女戰士嘅衫。」

婚宴上，一對新人再上台發表感言，互相答謝對方的長輩，家樂笑說：「多謝Shiga媽咪，孕育出一位咁好咁善良嘅女兒，佢好蠢但我好鍾意。」而Shiga感激老爺奶奶將老公教得好，對她無微不至且善良又單純，兩人喊完再喊，而張敬軒特別上台獻唱《為你鍾情》送給他們。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：