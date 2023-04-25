姚焯菲離港前最後一擊　終於回復公主身份

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）自新西蘭回港後，在2周學校假期中為工作而頻撲，不過在學校假期近尾聲時，終於有「Me Time」重回「小公主」的「老家」。24號時，她在社交平台上載遊主題樂園的照片，戴上黑超，身穿露腰裝，企在古堡前留影，由於用「低炒」角度，令她頓變成「九頭身」美女，她留言：「reunited with my favourite place back home」，不少「小菲象（Fans暱稱）」齊說：「小公主終於返番去城堡啦。」亦有不少「小菲象」心痛Chantel，指她經過連日疲於工作，辛苦到消瘦，之前的baby fat消失了。

另外，Chantel日前接受電台訪問，分享新西蘭的校園生活，指留學生活令她學會獨立，不再「阿媽先，阿媽後」：「自己洗衫、執拾、自己搵失物，乜都靠自己。」亦是因沒有爸媽在身邊，體會到在家千日好。

Chantel一向人見人愛，不過在異地卻曾被「嫌棄」，指室友不喜歡她在房內進食，更不准她將食物包裝袋丟進房內的垃圾桶，記得有次有爬蟲入屋，其室友就埋怨她是其食物所致，她謂：「佢就賴我周圍丟嘢先搞到有蟲，我好內疚﹗（同室友鬧交？）咁又冇去到呢個地步。」