瑪姬翻唱《刻在》拍MV全靠周吉佩：實至名歸

近日瑪姬於網上平台上載了首次自彈自唱的作品，翻唱台灣歌手盧廣仲的《刻在我心底的名字》，她坦言自彈自唱一直是其心願，而今次拍攝更動用了價值過百萬的三角琴，她說：「雖然只係彈奏相對簡單嘅流行曲，但係都想用最靚嘅琴聲優雅咁去演繹，一係唔做，一做就盡力做好。」

不少網民留言表示MV拍攝水準高，原來幕後功臣是正是《中年好聲音》新出爐冠軍周吉佩，二人識於微時，瑪姬非常感謝對方：「多謝佢喺參賽期間咁忙都抽時間幫我拍MV。我哋入行前參加歌唱比賽嘅時候認識，咁多年嚟大家都無放棄追夢，縱然我專注咗主持工作，而佢亦都曾經轉戰幕後，但好開心見到佢終於夢想成真，絕對係實至名歸。」

她透露第二首自彈自唱Cover亦早已完成拍攝，笑言：「依家最擔心係吉吉贏咗冠軍之後太忙無時間做後期製作。」問她會否參加《中年好聲音》第二季？她坦言從來沒想過：「已經有N個人問我，其實由上年年尾開始，我幫TVB做緊《聲夢傳奇2》評審，所以冇諗過參加《中年好聲音》，反而有諗會唔會搵我做埋好聲音嘅評判，至於第二季我都未必去參加，加上我年尾有一個大Project，呢半年我都要花好多時間準備。」